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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Koruma Kurulu kararı: Müzeye

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Koruma Kurulu kararı: Müzeye

TARİHİ Galata semtinde uygun olmayan bir yöntemle demir kafes içine alınarak hırsızlardan korunmaya çalışılan 700 yıllık Harup Kapı (Yanıkkapı) üstünde bulunan ve Ceneviz arması taşıyan kitabe için İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararını verdi.

 Kurul tarihi eser statüsündeki mermer armanın ivedilikle İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne kaldırılmasını istedi. Yerine de İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Müdürlüğü tarafından yapılacak replikasının konmasını talep etti. Mimar Sinan yapısı Pir Mehmed Çeşmesi’nin kitabesi çalınınca, 700 yıllık Harup Kapı üstünde bulunan ve Ceneviz Arması taşıyan kitabenin çalınmadan İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına alınması için Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, Koruma Kurulu’na geçtiğimiz aralık ayında başvurdu.

DORIA AİLESİNİN

Demir kafes içinde hırsızlardan korunmaya çalışan arma Doria (D’Oria) ailesine aitti. Armanın ortasında Cenova’nın kurucu meleği Aziz George’un haçı, iki yanında De Meruda ve Doria ailelerinin armaları bulunuyor. Şahin, çevrede çok sayıda çeşme ve türbeye ait kitabelerin çalındığına dikkat çekerek, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı statüsündeki armanın bir an önce müzeye kaldırılması istendi. Hürriyet 8 Ocak 2019’da “Tarihe Kafesli Koruma” başlığı ile armanın çalınma tehlikesi altında olduğunu duyurmuştu.

3 KEZ UYGULANMAMIŞ

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 25 Ocak 2019’da toplandı. Kurul 2010, 2012, 2014 yıllarında da benzer şekilde şikâyetler olduğunu ve kurulun armanın koruma altına alınmasını istediği hatırlatıldı. Ancak ilgili kurum ve belediyenin bu kararları uygulamadığına dikkat çekilerek; “Tarihi Ceneviz Surları’nın Harup Kapısı üzerindeki armanın ivedilikle bulunduğu yerden alınarak İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına alınmasına ve replikasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Restorasyon Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı’nca hazırlanarak yerine monte edilmesine, söz konusu uygulamaların Arkeoloji Müzesi koordinasyonunda yapılmasına” karar verdi.

BU KEZ UYGULANSIN

Koruma Kurulu ayrıca Tersane Caddesi’nin kuzeyinde bulunan Ceneviz Surları’nın tamamının korunabilmesi için onaylı restorasyon projesinin uygulanmasının sağlanmasını, surların çevresindeki alanın otoparktan arındırılmasını, Haliç Metro Geçiş Köprüsü projesinin tamamlanmasından sonra ortaya çıkan mekânsal ve kentsel değerleri bir bütün olarak ele alan tarihi çevre koruma ve düzenleme projesinin ivedilikle kurula iletilmesini de talep etti. Kurul daha önceki kararlarını da hatırlatarak belediye ve ilgili kurumlara şu uyarıyı yaptı: “2863 sayılı yasa uyarınca kültür varlıkları kamu niteliğinde olduğundan kültür varlığının daha fazla tahribinin önlenmesi, ihyası ve geleceğe taşınması amacıyla yukarıda belirtilen kurul kararlarının ivedilikle yerine getirilmesine, 2863 sayılı yasanın 61. maddesine göre kurul kararlarına uymanın yasal bir zorunluluk olduğunun ilgili belediyesine hatırlatılmasına karar verildi.”

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (17.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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