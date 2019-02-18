Koruma Kurulu kararı: Müzeye
TARİHİ Galata semtinde uygun olmayan bir yöntemle demir kafes içine alınarak hırsızlardan korunmaya çalışılan 700 yıllık Harup Kapı (Yanıkkapı) üstünde bulunan ve Ceneviz arması taşıyan kitabe için İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararını verdi.
Kurul tarihi eser statüsündeki mermer armanın ivedilikle İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne kaldırılmasını istedi. Yerine de İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Müdürlüğü tarafından yapılacak replikasının konmasını talep etti. Mimar Sinan yapısı Pir Mehmed Çeşmesi’nin kitabesi çalınınca, 700 yıllık Harup Kapı üstünde bulunan ve Ceneviz Arması taşıyan kitabenin çalınmadan İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına alınması için Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, Koruma Kurulu’na geçtiğimiz aralık ayında başvurdu.
DORIA AİLESİNİN
Demir kafes içinde hırsızlardan korunmaya çalışan arma Doria (D’Oria) ailesine aitti. Armanın ortasında Cenova’nın kurucu meleği Aziz George’un haçı, iki yanında De Meruda ve Doria ailelerinin armaları bulunuyor. Şahin, çevrede çok sayıda çeşme ve türbeye ait kitabelerin çalındığına dikkat çekerek, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı statüsündeki armanın bir an önce müzeye kaldırılması istendi. Hürriyet 8 Ocak 2019’da “Tarihe Kafesli Koruma” başlığı ile armanın çalınma tehlikesi altında olduğunu duyurmuştu.
3 KEZ UYGULANMAMIŞ
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 25 Ocak 2019’da toplandı. Kurul 2010, 2012, 2014 yıllarında da benzer şekilde şikâyetler olduğunu ve kurulun armanın koruma altına alınmasını istediği hatırlatıldı. Ancak ilgili kurum ve belediyenin bu kararları uygulamadığına dikkat çekilerek; “Tarihi Ceneviz Surları’nın Harup Kapısı üzerindeki armanın ivedilikle bulunduğu yerden alınarak İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına alınmasına ve replikasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Restorasyon Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı’nca hazırlanarak yerine monte edilmesine, söz konusu uygulamaların Arkeoloji Müzesi koordinasyonunda yapılmasına” karar verdi.
BU KEZ UYGULANSIN
Koruma Kurulu ayrıca Tersane Caddesi’nin kuzeyinde bulunan Ceneviz Surları’nın tamamının korunabilmesi için onaylı restorasyon projesinin uygulanmasının sağlanmasını, surların çevresindeki alanın otoparktan arındırılmasını, Haliç Metro Geçiş Köprüsü projesinin tamamlanmasından sonra ortaya çıkan mekânsal ve kentsel değerleri bir bütün olarak ele alan tarihi çevre koruma ve düzenleme projesinin ivedilikle kurula iletilmesini de talep etti. Kurul daha önceki kararlarını da hatırlatarak belediye ve ilgili kurumlara şu uyarıyı yaptı: “2863 sayılı yasa uyarınca kültür varlıkları kamu niteliğinde olduğundan kültür varlığının daha fazla tahribinin önlenmesi, ihyası ve geleceğe taşınması amacıyla yukarıda belirtilen kurul kararlarının ivedilikle yerine getirilmesine, 2863 sayılı yasanın 61. maddesine göre kurul kararlarına uymanın yasal bir zorunluluk olduğunun ilgili belediyesine hatırlatılmasına karar verildi.”
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