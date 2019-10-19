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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.10.2019 - 19:37, Son Güncelleme:

Korkutan manzara! Giriş çıkışlar kapatıldı

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Korkutan manzara! Giriş çıkışlar kapatıldı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir tesisten sızdığı iddia edilen ve sahil şeridini kirleten petrol türevi atıklar, bölge halkını tedirgin etti. Balıkçı barınağına teknelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, çok sayıda ekip bölgede temizlik çalışması başlattı.

Aliağa ilçesindeki Avcı Ramadan Parkı sahil şeridini petrol türevi atıklar kirletti. Bölgedeki bir tesisten denize sızdığı iddia edilen petrol türevi atıklar, sahil şeridine kadar geldi. Kirlilik, hem bölgede yaşayanları hem de balıkçıları tedirgin etti. Oluşan yoğun kirlilik nedeniyle, balıkçı barınağına giriş ve çıkışlar kapatıldı. Denizin yüzeyinde görülen atık madde içinse bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

EKİPLER ÖNLEM ALMAYA BAŞLADI

İzmir İl Çevre ve Şehircilik ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ve Aliağa Belediyesinin ekipleri bölgede seferber oldu ve bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, atık maddenin görüldüğü bölge bariyerlerle çevrildi. Deniz yüzeyinde görülen atık maddenin diğer bölgelere sızmaması içinde çeşitli önlemler alındı.

Korkutan manzara Giriş çıkışlar kapatıldı

"GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA FELAKET"

Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Engin Atari konuyla ilgili, "Deniz kirliliğini gördük, yetkililere haber verdik. Deniz yüzeyine bariyer çekildi. Şu anda limanın içerisine atık girmesi önlendi. Temizlik aşamasına geçildi. Teknelerin giriş ve çıkışı sabaha kadar kapatıldı. Bundan sonrasını bekliyoruz" dedi.

Bölgede balıkçılık yapan vatandaşlardan tekne sahibi Peyami Eser de, "Aliağa Avcı Ramadan’da gördüğümüz manzara felaket. Her yer atık, yağ, mazot içinde. Bu halimiz ne olacak? Sorumlusu kimler? Giriş çıkışlarımız yasaklandı. Bu durumda ne yapacağız? Yetkililerden bilgi bekliyoruz" diye konuştu.

Korkutan manzara Giriş çıkışlar kapatıldı

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