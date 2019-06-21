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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)
21.06.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Korkunç ölümde istenen ceza belli oldu

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Korkunç ölümde istenen ceza belli oldu

ADANA'da, Halil Yeloğlu'nun (15) boş araziye kamyondan dökülen tonlarca narenciye posası altında kalarak, yaşamını yitirmesiyle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait molozların döküldüğü alanın yetkilileri S.O. ve M.Ç. ile narenciye posalarını döken şoför S.M., 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanacak.

Olay, 13 Kasım 2018'de, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Meyve suyu fabrikasından 01 DUP 64 plakalı kamyona yüklenen tonlarca narenciye posası, boş araziye döküldü.

Atık kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu da posaların altında kaldı. Kamyon sürücüsü S.M.'nin ihbarı üzerine bölgeye gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla 30 dakikalık çalışma sonucu Yeloğlu'nu posaların altından çıkardı.

Narenciye posalarının altında nefessiz kalan Yeloğlu, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesiyle hayata döndürülerek, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kamyon sürücüsü S.M. ise gözaltına alınıp, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Yeloğlu da tedaviye alındığı hastanede, 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait molozların döküldüğü alanın yetkilileri S.O. ve M.Ç. ile narenciye posalarını döken şoför S.M. hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, iş yeri uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna yer verilerek, olayın meydana geldiği alandan sorumlu Adana Büyükşehir Belediyesi'nin asli, tutuksuz sanıklardan kamyon şoförü S.M.'nin ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.

Narenciye posasının altında kalan çocuk için seferber oldular
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