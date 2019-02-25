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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuri PİR / DHA
25.02.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Korkunç olayı böyle anlattı: Bıçaklayıp, bıçağı da üstüne bırakmışlar

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Korkunç olayı böyle anlattı: Bıçaklayıp, bıçağı da üstüne bırakmışlar

Adana’da kavga ettiği kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen ayakkabı imalat işçisi Yücel Gültekin’in (17) cenazesi, toprağa verildi. Gültekin'in, ‘kız arkadaş’ meselesi yüzünden öldürüldüğü öne sürüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi. Ayakkabı imalat işçisi Yücel Gültekin, cadde üzerinde önünü kesin bir grup gençle kavga etti. Kavgada göğsünden bıçaklanan Gültekin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gültekin’in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları öne sürülen C.S. ile N.G.'yi gözaltına aldı.

Gültekin’in yakınları, cenazesini almak için bugün morga geldi. Yakınlarından Gökhan Yanar, Gültekin’in kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürüldüğünü öne sürdü. Yanar, "Dün gece Yücel’e 5-6 kişi saldırmış. Kalbine yakın kısmından 2-3 defa bıçaklamışlar, bıçağı da üstünde bırakmışlar. Olmayacak bir şeydi. Babası cezaevinde olduğu için çok zor durumdalar. Üzgünüz, devletimiz 2 kişiyi gözaltına almış, diğer şahıslar da aranıyor. Kim yaptıysa yanına kalmasın. Devletimize güveniyoruz" dedi.

Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yücel Gültekin'in cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polisin, olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

 

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