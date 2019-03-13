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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
13.03.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Korkunç olayda yeni gelişme! ‘Seni, aileni dağa kaldıracağım!’

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Korkunç olayda yeni gelişme! ‘Seni, aileni dağa kaldıracağım!’

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, barışmak için gittiği evlerinde kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün (19) ile babası Fahri Yün'ü (57) yaralayıp, annesi Fadime Yün'ü (52) de öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Yusufcan Özalp (19) hakkında duruşma savcısı, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

İzmir’de tartıştığı kız arkadaşı ile barışmak için gittiği sırada çıkan tartışmada kız arkadaşının annesini öldüren, babasını da yaralayan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün ile barışmak için evine giden ve bu sırada çıkan tartışma sırasında genç kızın annesi Fadime Yün’ü öldüren, babası Fahri Yün’ü de yaralayan Yusufcan Özalp’ın yargılanmasına devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Yusufcan Özalp ile kız arkadaşı Merve Yün, babası Fahri Yün ile taraf avukatları katıldı.

"SENİ, AİLENİ DAĞA KALDIRACAĞIM, ÖLDÜRECEĞİM”

Duruşmada esasa yönelik mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanık Yusufcan Özalp’in Merve Yün’ü sürekli arayarak "Seni, aileni dağa kaldıracağım, öldüreceğim” diye tehdit ettiğini ifade ederek, sanığın “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile “kasten yaralama” suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yusufcan Özalp’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAY

Olay, 4 Haziran 2018 tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Yusufcan Özalp, kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün ile konuşup, barışmak için evine gitti. Ancak Özalp ile Merve Yün’ün ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusufcan Özalp, elindeki bıçakla, genç kızın annesi Fadime Yün’ü göğsünden bıçaklayıp, öldürdü. Babası Fahri Yün’ü de yaraladı. Olayın ardından Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına giderek teslim olan Yusufcan Özalp, tutuklandı. Hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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