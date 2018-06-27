Korkunç olay! 'Karısının başka bir erkekle mesajlaştığını görünce...'

Talatpaşa Mahallesi Şehit Cemil Ataseven Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Erkan S., iddiaya göre, geçen hafta 2 çocuk annesi olan eşi Melek S.'nin cep telefonunda başkasıyla yaptığı mesajlaşmalarını gördü. Çift bu nedenle tartıştı. 15 yıllık evli çift arasında gece saat 02.00 sıralarında aynı nedenden tekrar tartışma çıktı. Erkan S., tartışma sırasında eşi Melek'i defalarca bıçakladı. Komşular çığlıkları üzerine polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Melek S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Katil zanlısı Erkan S., evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürülen Erkan S., eşinin telefonda başkasıyla olan mesajları gördüğünü ve bu nedenle bir haftadır tartıştıklarını söyledi. Gece mesajlar yüzünden yeniden tartıştıklarını anlatan Erkan S., "Kıskandığım için tartışma yaşandı. Tartışma sırasında bıçakla öldürdüm" dedi.

'YARDIM EDİN, İMDAT'

Çiftinin mahalleden bir komşusu, gece Melek S.'nin çığlıklarını duyarak polisi aradıklarını belirterek, "Yaklaşık 1 aydır burada yaşıyorlardı. Kadının balkondan 'yardım edin, imdat' şeklinde çığlıklarını duyduk. Daha sonra üst kattaki komşu polisi aradı. Polis geldiğinde kanlar içinde yerde yatıyordu. Sonra ellerini kelepçeleyip gözaltına aldılar" dedi.

Şüpheli Erkan S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



88 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Edirne'de, cep telefonunda başkasıyla mesajlaştığını gördüğü eşi Melek S.'yi aralarında çıkan tartışmada bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Erkan S., emniyetteki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Erkan S.'nin sol elinin bandajlı olduğu görüldü.

Öte yandan Melek S.'nin de otopsisi yapıldı. Erkan S.'nin, eşi Melek S.'yi 88 kez bıçakladığı tespit edildi.