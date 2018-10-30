Korkunç olay! Halıya sarıp boş araziye bıraktı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir işyerinde 5 kurşunla öldürdüğü H.O.’yu halıya sarıp boş araziye atarak üstünü taşlarla kapatan 17 yaşındaki M.T. suçunu itiraf etti. Olayla ilgisi bulunan 3 kişi daha gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde 17 yaşındaki M.T., aralarında alacak verecek meselesi olan H.O.’yu bir iş merkezinin ofisinde 5 kurşunla öldürdü. M.T. öldürdüğü H.O.´nun cenazesinin görülmemesi için akşam karanlığını bekledi. Daha sonra cenazeyi bir halıya sararak arabaya yükleyen M.T., H.O.’nun cansız bedenini Kızıltepe-Nusaybin İpekyolundaki boş bir araziye götürerek üstünü taşlarla kapattı.
Suçunu itiraf etti
Yaşanan cinayetin ardından Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, detaylı bir soruşturma başlattı. Ekipler, cinayeti gerçekleştirdiğinden şüphelendikleri zanlı M.T.´yi gözaltına alarak, ifadeleri doğrultusunda H.O.'nun cenazesine ulaştı.
Cinayetle ilgili olduğu belirtilen 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken, cinayeti gerçekleştirdiği belirtilen M.T.'nin polis sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Bunun üzerine yapılan aramalarda cinayette kullanılan silah ise bir iş merkezinde bulundu. Gözaltında bulunan 4 kişinin sorgusu devam ediyor.
Öte yandan, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu´ndan H.O.’nun cenazesi de Kızıltepe’de defnedildi.
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