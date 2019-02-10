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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.02.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

Burnunu ve bacağını parçaladılar! "Yumrukla vurdum ama bırakmadılar"

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Burnunu ve bacağını parçaladılar! "Yumrukla vurdum ama bırakmadılar"

Elazığ’da bir köyde 3 köpeğin saldırısına uğrayıp burnu ve bacağı parçalanan Mehmet Yıldırım tedavi altına alındı.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Çelebi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazından hayvanları yemlemek için dışarı çıkan 35 yaşındaki Mehmet Yıldırım, 3 köpeğin saldırısına uğradı. Bir süre mücadele eden Yıldırım, burnundan, bacağından ve göğsünden aldığı yara sonucu yere yıkıldı. Bu esnada seslere kalkan Yıldırım’ın annesi Sıdıka Yıldırım, bağırarak köpekleri uzaklaştırdı. Yıldırım, ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNESİ KURTARDI

Sabah kalktığında kapının önünde köpekleri gördüğünü belirten Mehmet Yıldırım, “Köpekleri görünce dedim bunları kovalayayım da anneme saldırmasın. Daha kovalamadan bana saldırdılar. Birisi önce geldi göğsüme atladı o sırada mücadele verdim. Diğeri sağ ayağıma saldırdı. Diğer dişi köpekte burnuma saldırdı. O sırada beni götürüp getirdiler. Annem gelince kaçtılar. Mücadele fırsatı vermediler" dedi.

Burnunu ve bacağını parçaladılar Yumrukla vurdum ama bırakmadılar


"YUMRUKLAR VURDUM AMA BIRAKMADILAR"

Yumruk atmasına rağmen köpeklerden kurtulamadığını aktaran Yıldırım, "Büyük köpekler olduğu için fırsat vermediler. Köpekler sahipsiz değildi başka köylerden gelen köpekler. Çünkü büyük köpeklerdi. Yumruklar vurdum ama bırakmadılar. Daha sonunda ben kendim pes ettim. Annem gelince bağırdı, ondan sonra saldılar” şeklinde konuştu.

Burnunu ve bacağını parçaladılar Yumrukla vurdum ama bırakmadılar

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