Korkunç ifadeler: Silahımdaki tüm mermileri sıktım!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKorkunç ifadeler: Silahımdaki tüm mermileri sıktım!
GeriGündem Korkunç ifadeler: Silahımdaki tüm mermileri sıktım!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
31.07.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Korkunç ifadeler: Silahımdaki tüm mermileri sıktım!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Korkunç ifadeler: Silahımdaki tüm mermileri sıktım!

BURSA'da, husumetli olduğu amcasının oğlu Gökhan Çiftçi'yi sokak ortasında 7 kurşunla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tolga Çiftçi hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, Çiftçi'nin otomobiliyle amcaoğlunun yanına gelişi ve tabancasını peş peşe ateşlediği anlara ait görüntüler delil olarak yer aldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde Mart ayında meydana olayda, aralarında para anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Gökhan Çiftçi (32) ile amcasının oğlu Tolga Çiftçi (39), sokakta buluştu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, Tolga Çiftçi belinden çıkardığı tabanca ile Gökhan Çiftçi'ye 7 el ateş etti.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Tolga Çiftçi'yi, Doğanbey Mahallesi'nde oturan sevgilisi A.Z.'nin evinde yakalayarak, gözaltına aldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çiftçi ifadesinde, ''Aramızda 4-5 yıldır borç meselesi yüzünden husumet var. Sürekli arkamdan konuşup, bana çevremdeki insanlarla haber yolluyordu. Benim de canıma tak etti. Olay günü aradım ve 'Buluşalım' dedim. Buluşma yerine geldiğim de yine hakaret etmeye başladı. Ben de öldürmek için silahımdaki tüm mermileri sıktım'' dedi.

Bursa Adliyesi’ne zırhlı araç ve çelik yelek giydirilerek sevk edilen Tolga Çiftçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kuzenini öldüren sanığa müebbet talebi
daha fazla video için

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, güvenlik kameralarına yansıyan, Tolga Çiftçi'nin kullandığı beyaz araçla sokakta bekleyen Gökhan Çiftçi'nin yanına gelişi ve çıkan tartışmada silahını çekip, peş peşe ateşlediği anlara ait görüntüler delil olarak yer aldı.

Çiftçi, önümüzde ay Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Korkunç ifadeler: Silahımdaki tüm mermileri sıktım


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şule Çet davasında mahkeme talep etti: Halay çekerken DNA geçer mi?
Ankara'da kimyasal zehirlenme paniği! Acil servis karantinaya alındı
Deşifre oldular, villada yakalandılar!
Doktorun ölümünde yeni gelişme! Acil serviste söylemiş...