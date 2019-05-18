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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-İHA
18.05.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Korkunç detaylar ortaya çıktı...

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Korkunç detaylar ortaya çıktı...

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde tartıştığı kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Saatler sonra polise teslim olan eli kanlı kocanın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 223. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal O. (37) ile eşi Özgü O. (32) arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bırakması sonrasında Cemal O. eline aldığı bıçakla Özgü O.’yu defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Özgü O. hayatını kaybederken, Cemal O. evden ayrıldı. Sabah saatlerinde Cemal O. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Polis ekipleri, Cemal O.’dan aldıkları anahtarla gittikleri evde Özgü O.’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Özgü O.’nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, Cemal O.’nun ifadesinde eşini bazı akrabaları ile görüşmemesi konusunda uyardığını ve bu sebepten dolayı aralarında tartışma çıktığını iddia ettiği öğrenildi.

“İYİ Kİ VARSIN SULTANIM”

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, eşini defalarca bıçaklayarak öldüren Cemal O.’nun 12 Mayıs tarihli sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımında eşi ile paylaştığı fotoğraflarında Anneler Günü’nü kutlayan Cemal O., “Allah'ımın verdiği en güzel en kıymetli hazinesin, benim biricik eşim Anneler Günün kutlu olsun. İyi ki iyi ki varsın sultanım” cümlelerini paylaştı.

Eşi akrabalarına gitmek isteyince öldürdü
Eşi akrabalarına gitmek isteyince öldürdü
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