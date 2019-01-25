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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
25.01.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Korkunç cinayette şaşkına çeviren savunma

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Korkunç cinayette şaşkına çeviren savunma

İZMİR’in Torbalı ilçesinde barışmak istediği eski kız arkadaşının annesi Fadime Yün’ü (52) bıçaklayarak öldürdüğü, babası Fahri Yün’ü (57) de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Yusufcan Özalp (19) ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçsuz olduğunu öne süren Özalp, Fadime Yünü eşi Fahri Yün’ün öldürdüğünü iddia etti.

Olay, geçen 4 Haziran’da Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Yusufcan Özalp, kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün ile konuşup, barışmak için evine gitti. Ancak Özalp ile Merve Yün’ün ailesi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Yusufcan Özalp, elindeki bıçakla, genç kızın annesi Fadime Yün’ü göğsünden bıçaklayıp, öldürdü. Babası Fahri Yün’ü de yaraladı. Olayın ardından Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek teslim olan Yusufcan Özalp, tutuklandı. Hakkında kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından dava açıldı.

’BEN ÖLDÜRMEDİM, KENDİ EŞİ ÖLDÜRDÜ’

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Yusufcan Özalp, olayda yaralanan Fahri Yün ve kızı Merve Yün ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli hazır bulundu. Tutuklu sanık Özalp ifadesinde, Fadime Yün’ü eşi Fahri Yün’ün öldürdüğünü öne sürdü. Özalp, "Merve ile üç yıllık duygusal bir arkadaşlığım vardı. Zaman içinde sorunlar yaşadık. Ayrılsak da o dönem barışma aşamasındaydık.

Beni ailesiyle tanıştırmak için evine çağırdı. Biraz geç saatte gittiğim için bana küfür etti. Babası kapıda Biz akraba evliliği yapıyoruz. Sana kız vermeyiz. Kızımı çok seviyorsan baban fabrikanın hisselerinden biraz bana devretsin o zaman ortak oluruz, sen de kızımla evlenirsin dedi. Irkçılık yaptığını, kızını pazarladığını söyleyince bana yumruk attı.

Evden çıkmak istedim. Mervenin babası, elindeki bıçakla bana saldırdı. Kendimi kenara çekince Fahrinin elindeki bıçak eşine değdi. Fahrinin elinden bıçağı aldım. Rastgele salladım, Fahriye geldi mi bilmiyorum. Olay yerinden kaçarken yolda birini gördüm ve ’beni öldürecekler karakola götür’ dedim. Jandarmaya giderek teslim oldum" diye konuştu.

'SANIK YALAN SÖYLÜYOR'

Olayda yaralanan Fahri Yün ise, sanığın ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Uyandığında eşini kanlar içerisinde gördüğünü belirten Yün, "Sanığın beyanları yalanlar üzerine kurulu. Ben evdeki gürültü üzerine uyandım. Kapıyı açtığımda eşimi yerde kanlar içerisinde gördüm. Bu sırada sanık üzerime gelerek, bana bıçakla saldırdı" dedi.

Merve Yün de o dönem erkek arkadaşı olan sanığın yalan söylediğini ifade ederek, Yusufcan Özalp’in olaydan önce kendisini dağlık alana götürüp, evlenmesi için tehdit ettiğini iddia etti. Sanığın tehdit olayı sırasında da elinde bıçak olduğunu söyleyen Yün, "Sanıkla duygusal bir arkadaşlığımız oldu. Bana kötü davrandığı için bitirdim. Olaydan önce beni zorla dağlık bir alana götürüp, bıçakla tehdit etti. Evlenmediğim takdirde beni öldüreceğini söyledi. Korktum ve kurtulmak için ’tamam’ dedim. Daha sonra buna inanmadığı için gece vakti evimize geldi. Kapının zorlandığını duyunca pencereden baktım. Sanığı görünce annemin yanına gittim. Bu sırada içeriye girdi ve elindeki bıçağı anneme sapladı.Daha sonra babama saldırdı" diye konuştu. Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesine karar verilerek, ertelendi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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