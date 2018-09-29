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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
29.09.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Hırkadaki kopuk düğme korkunç olayı ortaya çıkarttı

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Hırkadaki kopuk düğme korkunç olayı ortaya çıkarttı

İstanbul Bağcılar’da, yedi ay önce boğazı kesilerek öldürülen Moldova asıllı Türk vatandaşı Tatiana A. adlı kadının katil zanlısı, cinayet sırasında olay yerine düşürdüğü hırka düğmesinden yakalandı.

İstediği parayı vermediği için cinayeti işlediğini itiraf eden katil zanlısının, maktulün üzerinden aldığı paralarla kuzenine doğum günü hediyesi aldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Şubat ayında Bağcılar’da Moldova asıllı Tatiana A. isimli adlı adın, boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bina ve çevresinde geniş çaplı araştırma başlattı. Öldürülen kadın otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, polis olay yerinde buldukları delilleri tek tek toplayarak incelemeye aldı.

Polis, cinayeti hırkadaki kopuk düğmeden çözdü
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GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI GERİYE DÖNÜK OLARAK SAATLERCE İNCELENDİ

Deliller arasında cinayetin işlendiği yerde kadına ait olmayan bir adet fildişinden yapılmış düğme bulan polis, soruşturmayı genişletti. Öldürülen kadının katil ya da katillerinin bulunması için soruşturmayı derinleştiren polis, evde benzer düğmeye rastlamayınca binaya ait güvenlik kamera kayıtlarını geriye dönük olarak 48 saat boyunca inceledi. Cinayet mahallinde düşürülen düğmenin izini süren polis, binaya girip çıkan apartman sakinlerini ve giydikleri kıyafetleri tek tek irdeleyerek, sosyal medya hesaplarını da takibe aldı.

Hırkadaki kopuk düğme korkunç olayı ortaya çıkarttı

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFTA HIRKADAKİ KOPUK DÜĞMENİN SIRRI

İncelemeler sonucunda aynı apartmanda oturan Ali G. adlı şahsın sosyal medya hesaplarında aynı hırka ile fotoğrafları tespit edildi. Cinayet tarihinden sonra sosyal medyaya yüklenen fotoğraflarda aynı hırkanın düğmesinin kopuk olduğunu gören polis, şüpheliyi takibe aldı. Cinayetin inlediği tarihte bina sakinlerinden DNA örnekleri alan polis, alınan örneklerde şüpheli Ali G.’nin babası Z.G. ile öldürülen kadındaki delillerle uyuştuğunu elde etti. Yaklaşık 7 ay boyunca büyük bir titizlikle hırka düğmesinden yola çıkarak cinayetin izini süren polis, DNA sonuçlarının da uyuşması ile dün aynı adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda katil zanlısı olarak aranan Ali G. gözaltına alındı. Zanlının adresinde yapılan aramalarda, cinayette kullanılan bıçak ile olay günü düğmesini düşürdüğü hırka, maktulün eşine ait olduğu sanılan cep telefonu kulaklığı ele geçirildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADINDAN ALDIĞI PARALARLA KUZENİNE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ ALMIŞ

Polisteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği ileri sürülen katil zanlısı A.G. emniyetteki ifadesinde olay günü Moldova uyruklu T.A.’nın dairesine gittiğini, kadından para istediğini, T.A.’nın arkadaşı olan annesini aramak istemesi üzerine tartıştıklarını ve paniğe kapılarak bıçakla boynunu kestiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. T.A.’yı öldürdükten sonra yanında getirdiği eldivenleri takarak evde bulunan 200 TL ile 200 dolar parayı ve 1 adet değerli çakmak, 5-6 adet saat, cep telefonu kulaklığı ile alkol şişelerini aldığını ifade eden katil zanlısı, aldığı paralarla da kuzenine doğum günü hediyesi olarak elektronik sigara aldığını söylediği kaydedildi. Çaldığı saatleri de korktuğu için değişik zamanlarda ve farklı yerlerde çöp kutusuna attığını iddia eden A.G., polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen katil zanlısı, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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