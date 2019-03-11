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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
11.03.2019 - 18:11, Son Güncelleme:

Korkunç cenaze detayı... Katil de oradaydı

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Korkunç cenaze detayı... Katil de oradaydı

BAHÇELİEVLER’de, yengesi Ayşe Soymaz ve 82 yaşındaki annesi Keziban Ercan’ı öldürdüğü tespit edilen yeğen Mesut S. ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alındı. Mesut S.’nin, aldığı borcu ödeyemediği yengesi Ayşe Soymaz’la tartışıp öldürdüğünün tespit edildiği öğrenildi. Mesut S.’nin olayın ardından yengesinin cenazesine katıldığı iddia edildi.

Olay, 5 Mart günü Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Keziban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz’ın evde öldürülmüş halde cesetleri bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, anne ve kızın ağızlarına çorap geçirilip atkıyla boğularak öldürüldüğünü belirleyerek çalışma başlatmıştı.

Çalışma kapsamında evde araştırma yapan ekipler, kapıda zorlama olmamasından şüphelinin tanıdık bir isim olduğu üzerinde durdu.

KATİL TANIDIK ÇIKTI

Korkunç cenaze detayı... Katil de oradaydı

Aile üyelerini yakın takibe alan ekipler, çevrede güvenlik kameraları ve görgü tanıklarından alınan bilgi doğrultusunda, şüphelinin Ayşe Soymaz’ın yeğeni Mesut S. olduğunu belirledi. Yürütülen takipler sonucu 27 yaşındaki Mesut S. ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alındı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Polis araştırmasına göre, dönerci olan 27 yaşındaki Mesut S. yengesi Ayşe Soymaz’dan bir miktar borç aldı. Borcunu bir süre ödememesi üzerine yengesi Ayşe Soymaz ile aralarında tartışmalar yaşanmaya başladı. Olay günü saat 18.00 sıralarında Mesut S. yengesiyle borç konusunu konuşmak için evine geldi. Yengesiyle borç meselesini konuşurken, aralarında tartışma çıktı.

ATKIYLA BOĞDU

Çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine Mesut S. yengesi Ayşe S.’nin ağzına çorap geçirdikten sonra atkıyla boğdu. Ayşe Soymaz’ın öldüğünden emin olan Mesut S., ardından diğer odadaki Ayşe Soymaz’ın annesi Kezban Ercan’ı da aynı yöntemle boğarak öldürdü. Olaya hırsızlık için işlenmiş cinayet süsü vermek isteyen şüpheli Mesut S. Ayşe Soymaz’ın üzerindeki ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

CENAZAYE KATILDI

Cinayetin ardından Mesut S. hiçbir şey olmamış gibi evine gitti. Mesut S., şüphe çekmemek için cenazeye katılarak diğer aile bireylerini teselli ettiği ortaya çıktı. Mesut S. ile birlikte gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bahçelievlerde korkunç cinayet Anne ve kızı evlerinde öldürüldü
Bahçelievler'de korkunç cinayet! Anne ve kızı evlerinde öldürüldü
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