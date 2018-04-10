‘Korkudan hekimlik yapamıyoruz’

Wyndham Grand İstanbul Levent Otel’deki toplantıda konuşan Prof. Dr. Karateke, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hasta ve hasta yakınları tarafından uygulandığını vurguladı. Türkiye’deki hekimlerin iş yükünün dünyadaki meslektaşlarına göre daha fazla olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Karateke, “Türkiye’de 142 bin doktorun görev yapıyor. Bir doktora 572 hasta düşüyor. Ülkemizde 10 bin kişiye yaklaşık 17 doktor düşerken, bu rakam OECD ülkelerinde 10 bin kişiye yaklaşık 30 hekim” dedi.

Amacı insanlara yardım etmek olan hekimler ve sağlık çalışanlarının güvenli koşullarda çalışmalarının en doğal hakları olduğunu belirten Prof. Dr. Karateke, “Hekimlerin itibarı kalmadı. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet kabul edilemez. Şiddet sadece psikolojik ve fiziksel refah üzerine olumsuz etki yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda iş motivasyonlarını da etkiliyor. Sonuçta bu şiddet tıbbi bakımın kalitesini düşürüyor ve sağlık hizmetlerin sunumunu zorlaştırıyor. Hekimler defansif tıbba yöneliyor. Yani daha fazla tetkik istiyor, riskli işlemlerden kaçınıyor. Örneğin hekim sezaryen yaptığında kimse şikayetçi olmuyor ama vajinal doğumda(normal doğum) komplikasyon gelişirse mahkemeye gidiliyor veya fiziksel şiddete maruz kalabiliyor” dedi.

Sağlıkta şiddetin diğer bir yansıması hekimlerin uzmanlık için kadın hastalıkları ve doğum, kalp ve damar hastalıkları, beyin cerrahisi gibi branşları tercih etmemeleri. Hekimler daha az hastayla temas edecekleri branşları tercih ediyorlar. Prof. Dr. Karateke, “Gereksiz açılan tazminat ve ceza davaları hekimleri korkutuyor ve mesleki uygulamalarını etkiliyor. Tazminat davalarında kazanç ile orantılı olmayan cezalar tüm hekimlik uygulamalarını etkiliyor. Sonuçta yapılması gereken tıbbi müdahaleler korkularla, geç yapılıyor veya yapılmıyor” diye konuştu.

AŞIRI TETKİK SGK’YA DA YÜK

Türk Nöroloji Derneği adına konuşan Doç. Dr. Aslı Şentürk, hekime şiddetin toplum sağlığını da etkilediğini belirterek, “Baskı nedeniyle hekimlerin aşırı tetkik istemesi aslında SGK için de büyük bir mali yük” dedi.

Türk Cerrahi Derneği adına Doç. Dr. Beyza Özçınar, “Hekim ile hasta ve hasta yakınları karşı değil, aynı tarafta olduğu unutulmamalı. Halkımızın bize destek çıkmasını istiyoruz” dedi.

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği 2’inci Başkanı Prof.Dr. Timur Gürgan, “Hepimiz aynı gemideyiz. Ama sağlık sunucularına güven giderek azalıyor” diye konuştu.