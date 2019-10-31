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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°HA - DHA
31.10.2019 - 00:17, Son GÃ¼ncelleme:

Korku dolu anlar! KardeÅŸini eve kilitleyip ateÅŸe verdi

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Korku dolu anlar! KardeÅŸini eve kilitleyip ateÅŸe verdi

Bursaâ€™da kavga eden 2 kardeÅŸten biri evdeki eÅŸyalarÄ± balkondan atÄ±p evi ateÅŸe vererek kardeÅŸini eve kilitledi. Evde kilitli kalan kardeÅŸ kurtarÄ±lÄ±rken ÅŸÃ¼pheli sokak ortasÄ±nda alev alan elbiseleri Ã§Ä±kararak kaÃ§tÄ±.

Olay, Bursaâ€™nÄ±n merkez Osmangazi ilÃ§esi OvaakÃ§a Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, HÃ¼seyin A. ve Suat A. isimli 2 kardeÅŸ biriktirdiÄŸi parayla ortak bir ev aldÄ±. HÃ¼seyin A. aldÄ±klarÄ± evi mÃ¼teahhide verip yeni ev alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyince kardeÅŸi Suat A. bu duruma karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ki kardeÅŸ anlaÅŸamayÄ±nca HÃ¼seyin A., kendisine karÅŸÄ± gelen kardeÅŸine kÄ±zarak Ã¶nce evde bulunan ev eÅŸyalarÄ±nÄ± yere attÄ± daha sonra kardeÅŸini odaya kilitleyerek evi ateÅŸe verdi. ÅžÃ¼pheli ateÅŸ yakarken ceketinin tutuÅŸmasÄ± sonucunda evin Ã¶nÃ¼nde elbiselerini Ã§Ä±kartarak olay yerinden kaÃ§tÄ±. Alevleri gÃ¶ren vatandaÅŸlar durumu itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri iÃ§eride mahsur kalan Suat A.â€™yÄ± kurtardÄ±ktan sonra yangÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.

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Korku dolu anlar KardeÅŸini eve kilitleyip ateÅŸe verdi

HÃ¼seyin A.â€™nÄ±n eÅŸyalarÄ± atmasÄ± Ã¼zerine sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼len mahalleli olayÄ± korku dolu gÃ¶zlerle izlerken, polis ekipleri eÅŸyalarÄ± balkondan atÄ±p kardeÅŸini eve kilitleyip evi ateÅŸe veren ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Korku dolu anlar KardeÅŸini eve kilitleyip ateÅŸe verdi

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