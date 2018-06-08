Korgeneral Temel Afrin’de…

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı sırasında terörden arındırılan Burseya Dağı'nda askerlerle iftar yaptı.

Korgeneral Temel, beraberinde askeri yetkililerle Kilis Valiliğince organize edilen etkinlik kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Afrin'in kuzeydoğusundaki Burseya Dağı'na geldi.

Buradaki üs noktasında görevli askeri personel tarafından karşılanan Korgeneral Temel, bir süre sohbet ettiği Mehmetçik ile iftar saatini bekledi.

Ezanın okunmasının ardından Korgeneral İsmail Metin Temel ve askerler, Kilis Valiliği Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nin (ÇATOM) kadın kursiyerlerince hazırlanan ev yemekleriyle oruç açtı.





"HUDUTLARIN EMNİYETİNİ SAĞLADILAR"

Etkinlikte askerlere hitaben bir konuşma yapan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, "Zeytin Dalı Harekatı devletimizin, milletimizin ilan edilmemiş bir seferberliği topyekün yaşadığı ve Türkiye'nin en ücra köşesinden yüreklerin topyekün çarptığı, tüm milletimizin emeğini ve katkısını ortaya koyabilmek adına ordumuza destek verdiği bir harekat oldu." dedi.

Kilis halkının bölgeyi terörden arındırıp, hudutların emniyetini sağlayan Mehmetçik ile gurur duyduğunu vurgulayan Tekinarslan, harekat sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa diledi.

Başta 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel olmak üzere emeği geçen yiğit Mehmetçik'e minnettar olduklarını kaydeden Tekinarslan, şunları söyledi:

"Buradaki komutan arkadaşlarımızın neredeyse tamamı ömürlerinin neredeyse tamamını dağların aşılmaz zannedilen zirvelerinde geçirdiler. Kato, Kandil, Cudi, Gabar, Herekol, Tendürek ve Ağrı onlara artık düz yol gibi gelmeye başladı. Kahraman Mehmetçik'imiz, bütün bunların hepsini hiçbir gün yüksünmeden büyük bir özveriyle gerçekleştirdi. Belki yıllardır eşlerini yanına alıp bir yemeğe gidemedi, belki çocuklarının hangi sınıfta okuduğunu dahi bilmiyorlar ama mevzubahis vatansa, milletin huzuruysa, devletin güvenliğiyse her türlü sıradan ve olağan sayılan hayatı bir kenarda bıraktılar. Dünya tarihinin adeta yeniden yazıldığı bu topraklarda gözlerini budaktan esirgemeksizin vatan uğruna mücadele ettiler. Kilis halkı adına hepsine şükranlarımızı sunuyoruz."

Etkinliğe, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut, Bornova Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras da katıldı.