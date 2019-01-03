Kopya yakalayan hocasını öldürdü
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23), kopya çekerken kendisini yakalayan araştırma görevlisi Ceren Damar’ın (27) odasını bastı. Hikmet, emekli özel harekat polisi olan babasının silahıyla Damar’a iki el ateş ettikten sonra 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Hasan İsmail Hikmet adlı öğrenci geçen hafta sınavda kopya çekerken, asistan hocalık da yapan araştırma görevlisi Ceren Damar tarafından yakalandı.
ODASINI BASIP DEHŞET SAÇTI
Kopya nedeniyle Hikmet’in sınavı iptal edildi. Dün Damar’ın odasına konuşma bahanesiyle giren zanlı, yanında getirdiği emekli özel harekat polisi babasına ait tabancayla genç akademisyene iki el ateş etti. Damar kanlar içerisinde yere düşerken saldırgan bununla da yetinmeyerek yanında getirdiği bıçakla Damar’ı vücudunun farklı bölgelerinden 10 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Damar, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaydetti.
1 SAAT SONRA YAKALANDI
Cinayetten sonra aracına binerek kaçan saldırgan, yaklaşık 1 saat sonra polis tarafından yakalandı. Sorguya alınan Hikmet’in ilk ifadesinde Damar’ın iki yıldır rehber öğretmeni olduğunu belirterek, “Bana baskı ve mobbing uyguluyordu. Son olarak da sınavımı iptal etti. Konuşmak için odasına girdim, beni tersledi. Bunun üzerine eve giderek babama ait silahı alıp tekrar yanına gittim. Amacım korkutmaktı. Aynı baskılar ve terslemelere devam edince ateş ettim” dediği öğrenildi. Zanlının babası da bilgisine başvurulmak üzere gözaltına alındı.
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