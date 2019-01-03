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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kopya yakalayan hocasını öldürdü

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Kopya yakalayan hocasını öldürdü

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23), kopya çekerken kendisini yakalayan araştırma görevlisi Ceren Damar’ın (27) odasını bastı. Hikmet, emekli özel harekat polisi olan babasının silahıyla Damar’a iki el ateş ettikten sonra 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Hasan İsmail Hikmet adlı öğrenci geçen hafta sınavda kopya çekerken, asistan hocalık da yapan araştırma görevlisi Ceren Damar tarafından yakalandı.

ODASINI BASIP DEHŞET SAÇTI

Kopya nedeniyle Hikmet’in sınavı iptal edildi. Dün Damar’ın odasına konuşma bahanesiyle giren zanlı, yanında getirdiği emekli özel harekat polisi babasına ait tabancayla genç akademisyene iki el ateş etti. Damar kanlar içerisinde yere düşerken saldırgan bununla da yetinmeyerek yanında getirdiği bıçakla Damar’ı vücudunun farklı bölgelerinden 10 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Damar, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaydetti.

1 SAAT SONRA YAKALANDI

Cinayetten sonra aracına binerek kaçan saldırgan, yaklaşık 1 saat sonra polis tarafından yakalandı. Sorguya alınan Hikmet’in ilk ifadesinde Damar’ın iki yıldır rehber öğretmeni olduğunu belirterek, “Bana baskı ve mobbing uyguluyordu. Son olarak da sınavımı iptal etti. Konuşmak için odasına girdim, beni tersledi. Bunun üzerine eve giderek babama ait silahı alıp tekrar yanına gittim. Amacım korkutmaktı. Aynı baskılar ve terslemelere devam edince ateş ettim” dediği öğrenildi. Zanlının babası da bilgisine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Öğrenci, üniversite hocasını vurduÇankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi H.İ.H. (23), Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı okulda silahla vurarak öldürdü.
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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