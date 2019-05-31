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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
31.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Köpek saldırısının faturası belediyeye kesildi: 234 bin TL tazminat

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Köpek saldırısının faturası belediyeye kesildi: 234 bin TL tazminat

Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Aydın Kayalı, TBMM hayvan hakları araştırma komisyonu toplantısında, ilginç bir mahkeme kararını gündeme getirdi. Bu karara göre 11. İdare Mahkemesi, İran vatandaşı Majid Yahyakhanı’nın Etimesgut’ta sokak köpeklerinin saldırısı nedeniyle ölümünden Ankara Büyükşehir ile Etimesgut Belediyesi’ni sorumlu tuttu ve toplam 234 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Samad Yahyakhanı, Rouzbeh Yahyakhanı ve Effat Abdı adlı İran vatandaşları, yakınları Majid Yahyakhanı’nın 26 Mart 2012’de başıboş köpeklerin saldırısı nedeniyle öldüğü iddiasıyla 2013 yılında manevi tazminat davası açtı. 11 Mayıs 2018’de davayı karara bağlayan mahkeme, gerekçeli kararında Hayvan Hakları Koruma Kanununu da hatırlatarak şu görüşlere yer verdi:

YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ

“Majid Yahyakhanı’nın yürüyüşe çıktıktan bir saat sonra sit alanında vücudu ve kıyafetleri parçalanmış halde ölü bulunması üzerine açılan davaya ilişkin, Adli Tıp Kurumu otopsi raporunda, ‘Ölümün hayvan ısırıkları ile oluşması mümkün, vücudunun yaklaşık yüzde 50’sinin derin kas ve damar harabiyetine bağlı gelişen dış kanama sonucu meydana geldiği’ belirtilmiştir. Bu haliyle ölenin başıboş köpeklerin saldırısıyla vefat ettiğinde duraksama bulunmamaktadır. Kanunda sahipsiz hayvanların belediyenin kuracağı bakımevlerinde kontrol, aşı ve kısırlaştırmalarının yapılacağı, ardından alındığı yere bırakılacağı düzenlenmiştir. Olay yerine gelen veteriner ve diğer görevlilerin de bu köpeklerin saldırısına uğradığını dolayısıyla davalı idarelerin, sahipsiz hayvanlarla ilgili yükümlülüklerini yeteri kadar yerine getirmedikleri, hizmet kusurunun bulunduğu anlaşılmaktadır.” Mahkeme, kararda belediyeleri üç davacıya ayrı ayrı 50 bin TL manevi, eşi Effat Abdı’ya da ayrıca 84 bin 353 TL maddi tazminat ödemeye mahkûm etti.

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