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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ- Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir) (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Köpek balığını tekmeledi, yumrukladı! O anlar büyük tepki çekti

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Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında balıkçıların ağına takılan köpek balığını, denize geri bırakılması sırasında tekmeleyip yumruklayan balıkçıya 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulandı.

​Turan Mahallesi açıklarında Nurban Reis adlı tekneyle avlanmak için Marmara Denizi’ne açılan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda ve 700 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen köpek balığı takıldı. Balıkçılar ağlardan kurtardıkları köpek balığını yeniden denize bırakırken, içlerinden biri hayvanı tekmeleyip yumrukladı. O anlar bir balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İnternette paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Aralarında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TUDAV) da yer aldığı çeşitli kişi ve kurumlar ‘hayvana şiddet’ uygulandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulundu. TUDAV’a gönderilen yazıda şikayetlerin iletildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü köpek balığına şiddet uygulayan kişiyi tespit etti. Balıkçıya 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca ‘idari yaptırım’ uygulandığı belirtildi.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

TUDAV tarafından yapılan açıklamada 10 Eylül 2019 tarihinde avlanan, denize salınmadan önce tekme ve yumruklarla dövülen balığının nesli tehlike altındaki ‘Sapan köpek balığı’ olduğu belirtildi.

Vakıf açıklamasında bu cezanın ‘İlk olduğu’ vurgulanırken şöyle denildi:
"Ülkemizde bir balık türü için 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendinin (bildiğimiz kadarıyla ilk defa) uygulanması sevindiricidir. Ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte çoğu zaman caydırıcılıktan uzak olan az miktardaki para cezalarının bu tür fiilleri engelleme açısından yeterli olmadığı açıktır. Cezaların en kısa sürede artırılmasını ve balıkçıların bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz."

Söz konusu yasanın ilgili maddesinde, "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır" deniliyor.

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