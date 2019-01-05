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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa) (DHA)
05.01.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Köpeğin titrediğini gördü, eve gitti, çocuğunun battaniyesini getirip örttü

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Köpeğin titrediğini gördü, eve gitti, çocuğunun battaniyesini getirip örttü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde adı öğrenilemeyen kadın, alışveriş yaptığı petshop’un önündeki köpeğin üzerine soğuktan etkilenmemesi için evden getirdiği çocuğunun battaniyesini örttü. İnsanın içini ısıtan anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yedieylül Yolu üzerindeki petshop’un önünde meydana geldi. İsmi öğrenilenemeyen kadın, evde beslediği balıklar için alışveriş yaptığı petshop’tan çıkarken, iş yerinin önündeki sokak köpeğin titrediğini gördü.

Bunun üzerine eve giden kadın, çocuğunun battaniyesini alarak döndü. Kadın, battaniyeyi iş yerinin önündeki köpeğin üzerine örttü. Kentte sıcaklığın zaman zaman sıfıra düşmesi nedeniyle sokak hayvanları soğuktan etkilenirken, insanın içini ısıtan anlar ise petshop’un güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeğin titrediğini gördü, eve gitti, çocuğunun battaniyesini getirip örttü
''DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI O VATANDAŞIMIZ''

Petshop’un sahibi Ayten Eralp, "Bu sokak köpeğine dükkan önünde bakıyoruz. Biz üzerine bir şey örttük mü atıyordu. İçeri de girmiyor. Bize gelen müşterimiz iş yerinden çıkarken, köpeğin üşüdüğünü görünce, eve gidip kızının battaniyesini üşenmeden buraya getirip örttü. Kendisi bizim devamlı müşterimiz ama ismini bilmiyorum" dedi.

Görüntülerin insanı duygulandırdığını dile getiren Eralp, "Zenginlik sadece mal, mülk ve para biriktirmekle olmaz. Bana göre dünyanın en zengin insanı o vatandaşımız. Bu soğuk havada evden getirdiği battaniyeyi üşümekte olan bir köpeğin üzerine örten vatandaşımızdır" diye konuştu.

Köpeğin titrediğini gördü, eve gitti, çocuğunun battaniyesini getirip örttü

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