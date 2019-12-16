‘Köpeğimi geri ver’ davası

Yasemin Çulfa yaşanan süreci şöyle anlattı: “Köpeğimizi geri almak üzere teslim ettik. Natik benim çocuğum gibiydi. Kızımız yeterince büyüyünce Natik’i geri istedik. Ancak karşı taraf ‘Alıştık vermiyoruz’ dedi. Şok olduk. Yıkıldık. Çocuğumuz başkasının elinde alıkonulmuş gibi hissettik. ‘Ben ona alıştım çocuğunu geri vermiyorum’ gibi bir şey bu. Natik bizim ailemizin bir parçası. Natik çipli bir köpek ve benim adıma kayıtlı sistemde. O benim çocuğum.”

Cihan Çulfa ise “Tek istediğimiz bir an önce oğlumuza kavuşmak” dedi.

KÖPEĞİ GELİP ALMADILAR

Funda Y. ve Umut E.’nin avukatı Yusuf Keskin müvekkilleri adına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Natik müvekkilimize 2017 yılında bir aylığına teslim edilmiştir. Karşı taraf 1.5 - 2 yıldır köpeği hiç merak etmemiş, arayıp sormamıştır. Bakım, mama, ilaç, veteriner giderlerini ödememiştir. Karşı tarafın sırf köpeğe yapılan masrafları ve bakım ücretini ödememek namına şikâyet yoluna başvurduğu açıktır.” m Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL