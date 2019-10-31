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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muhammed Sami MARAL/DHA
31.10.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Köpeğe eziyet görüntülerine suç duyurusu

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Köpeğe eziyet görüntülerine suç duyurusu

MUŞ'un Bulanık ilçesinde belediye personeli tarafından bir köpeğe eziyet edildiğine dair görüntüler tepki çekti. Valilik, adli mercilere suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bulanık Belediyesi personeli tarafından dün bir köpeğe yapılan eziyet görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Olayın ardından Muş Valiliği harekete geçti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada Bulanık Belediye personeli olduğu iddia edilen kişilerce bir köpeğe eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine valiliğimizce harekete geçilmiş ve adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

'HAYVANI TEDAVİ ETMEK İÇİN YAKALAMA ÇABASI'

Bulanık Belediye Başkanı HDP'li Adnan Topçu ise yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyundan ve halktan belediye adına özür dilediklerini bildirdi. Topçu, "Sosyal medyada dolaşan olay ile ilgili gündeme gelmekten hicap duydum ve üzüldüm. Bu konu ile ilgili olarak belediyemiz adına kamuoyundan ve halkımızdan özür diliyorum. Her canlının yaşama hakkı vardır, bizler yaşama hakkına saygılıyız. Yaşanan bu olay bir vatandaşın hasta ve uyuz bir hayvanın durumu ile ilgili olarak şikayet üzerine gidilmiş olup, yapılan müdahale sadece hayvanın tedavi etmek için yakalama çabasıdır. Hayvan tedavi edilerek uyuz iğnesi yapılmış salıverilmiştir. İlgili personeller ile ilgili idari ve yasal işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

KÖPEĞE İŞKENCE EDEN KİŞİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muş'un Bulanık ilçesinde köpeğe işkence eden 3 belediye görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı.     

Vali İlker Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulanık Belediyesinde görevli biri veteriner, 2'si temizlik görevlisinin köpeğe uyguladıkları şiddete ilişkin görüntülerin sosyal medyada tepki çektiğini söyledi.     

Valilik olarak görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçtiklerini belirten Gündüzöz, kimlikleri tespit edilen 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.     

Devletin ve yerel yönetimlerin görevlerinden birinin de hayvanları korumak olduğunu vurgulayan Gündüzöz, bu konuda 2004'te önemli adımların atıldığını aktardı.     

Dün yaşanan olayın gereğinin yapıldığını ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:     

"Bulanık ilçesinde bir köpeğe eziyet ediliyor görüntülerde. Kürekle boynu koparılmak isteniyor. Bunun üzerine faillerin yakalanmasına çalışıldı. Görüntülerde görevlilerin üzerinde Bulanık Belediyesi üniformaları vardı. Yapılan çalışma neticesinde şüphelilerden birinin Bulanık Belediyesinde veteriner hekim olarak çalıştığı, ikisinin de işçi olduğu tespit edildi. Talebimiz doğrultusunda Cumhuriyet savcılığı harekete geçti ve ilgililer hakkında soruşturmaya başlandı. Bu son derece yanlış bir şey. İnsana hizmet edilmesi gereken bir yerde hem de veteriner hekim olan kişi ve onun ekibi tarafından bir hayvana böyle eziyet edilmesi son derece acı."     

Hayvanların kendilerini ifade edemeyen ve insanların yardımına muhtaç varlıklar olduğunu vurgulayan Gündüzöz, yerel yönetimlerde bazı insanların bu şekilde gayri insani davranabildiğini dile getirdi.     

"BİR VALİ, BİR HAYVAN DOSTU OLARAK KINIYORUM"     

Devlet olarak hayvanların korunmasına yönelik çalışmalara aynı hassasiyetle devam edeceklerini kaydeden Gündüzöz, şöyle devam etti:     

"Bu olayı hem bir vali olarak hem de bir hayvan dostu olarak kınıyorum. Bundan sonrada bu tür olaylar vuku bulduğunda derhal gereği yapılacaktır. Şu anda adli tahkikat devam ediyor. Savcılık talimatı ile bu genişleyebilir, belli bir noktaya gidebilir ama görüntülerden tespit edilen 3 kişi hakkında işleme başlandı.Burada aslında bir görevi kötüye kullanma hadisesi de var. Hem hayvan hakları noktasında bir ihlal hem de belediyede kamu görevlisinin görevini kötüye kullanma hadisesi var."     

"KÖPEK BULUNAMADI"     

Şiddete maruz kalan köpeğin bulunamadığını aktaran Gündüzöz, "Anladığımız kadarıyla iğneyle öldürmeye ardından kürekle kafasını koparmaya, silahla vurmaya çalışıyorlar. Yani sistematik bir şey var aslında. Bu, tahkikat neticesinde ortaya çıkacak. Bundan sonrası savcılığımızın talimatı doğrultusunda yürütülüyor." dedi.     

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