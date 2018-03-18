Kopan parmağım hastanede kayboldu

Aydın, 14 Mart'ta sol işaret parmağını ucundan kumaş kesme makinesine kaptırdığını olayın sıcaklığıyla ilk anda hiç birşey hissetmediğini ancak kanı görünce parmağını kestiğini anladığını söyledi.



İş arkadaşlarının yardımıyla parmağından kopan parçayı alıp DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gittiğini belirten Aydın, "Parmağımdan kopan parça yanımızdaydı. İlk müdahale eden doktora teslim ettik. Doktor, gerekli müdahaleyi yaptı daha sonra röntgene gönderdi. Kopan parça da bir eldiven içerisinde sedyenin üzerindeydi. Elimin ve eldiven içindeki kopan parçanın röntgeni çekildi. Acı ve kan kaybından kendimden geçmişim. Kopan parça hastanede kayboldu” dedi.