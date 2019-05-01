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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/DHA
01.05.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Konya'da yakalandılar! Çoraplarının içinden bile para çıktı...

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KAYSERİ'den farklı zamanlarda günübirlik geldikleri Konya’da evlerden altın ve para çalan 3 kadından 2'si, polisin kovalamacasıyla yakalandı. Kadınların üzerinde yapılan aramada, çoraplarının içine sakladıkları 2 bin lira para, 2 çeyrek altın, yüzük, kolye ve küpe gele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, hareketlerinden şüphelendikleri 3 kadına kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak kadınlar, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacayla kadınlardan Sevda A. (25) ve Gülten A. (34) yakalanarak, gözaltına alındı.

Kadınların, Kayseri'den günübirlik Konya'ya gelip, evlerden hırsızlık yaptıkları, ocak ve şubat aylarında da aynı bölgede 2 farklı evden hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle polis tarafından arandıkları saptandı. 

Kadınların üzerlerinde yapılan aramalarda ise çorapların içerisine saklandıkları 2 bin lira para, 2 çeyrek altın, yüzük, kolye ve küpe gele geçirildi. 

Hırsızlık için girdileri binada, güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin sorgularında, suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. Polis, kaçan Sibel A.'yı (29) yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Çoğu hırsızlıktan, çeşitli suçlardan poliste 19 kaydı bulunan Sevda A. ve 4 kaydı bulunan Gülten A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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