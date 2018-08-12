Konya’da uyuşturucu operasyonu
Konya’da iki farklı adreste yapılan aramada, bin 451 adet uyuşturucu hap ve 13 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Karatay ilçesi Şems Mahallesinde bir evde arama yaptı. Yapılan aramada bin 451 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken N.Ü. ve M.Ç gözaltına alındı.
Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesinde bir evde ve bodrum katında yapılan aramada 13 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli S.A. gözaltına alındı.
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