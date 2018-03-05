Konya'da tehlikeli sigara isteme gerginliği!

KARATAY ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10524 Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında Suriyeli oldukları öğrenilen Muhammet N., Hamit C. Yusuf el C. Ömer M. ve Hüsamettin H. sokak üzerinde karşılaştıkları Samet K., Cafer B., Mustafa B., Batuhan Y. ile Hasan E.’den sigara istedi.

Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hamit C. ve Ömer M. bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından her iki grup da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptıkları sırada 10526 Sokak üzerine 3 kişinin silahla yaralandığı ihbarı geldi. Bu sırada ilk olayda inceleme yapan polis ekipleri de silah seslerini duyarak hızla 10526 Sokak üzerine geldi ve her iki olayın da şüphelilerinin içinde bulunduğu 42 DNZ 72 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Bu sırada zorluk çıkaran Samet K., Cafer B., Mustafa B., Batuhan Y. ile Hasan E. kelepçelenerek yere yatırıldı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen saldırganlar ekip aracına bindirildiği sırada gazetecilere küfrederek saldırmak istedi.

'MADARA EDİYORLAR KURBANIN OLAYIM ABİ'

Saldırganlardan biri gazetecilere “Herkese niye bizi madara ediyorsunuz” dedi. Daha sonra da polis ekiplerine “Madara ediyorlar kurbanın olayım abi. Benim anam-bacım bakıyor televizyona ya” demesi dikkat çekti. Ekip aracına bindirilen saldırganlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Olayın ardından polis ekipleri sokak üzerinde bulunan kartuşlar, döner bıçağı ve araçta inceleme yaptı. Hafif ticari araçta incelemelerini sürdüren polis ekipleri aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş ve kullanıma hazır olan pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından pompalı tüfek, biri döner bıçağı olmak üzere 2 bıçak ve çok sayıda kartuş delil olarak muhafaza atına alındı.

Sokak üzerinde pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Muhammet N. Yusuf el C.ve Hüsamettin H. ile ilk olayda bıçakla yaralanan Hamit C. ve Ömer M.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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