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Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya),(DHA)
Haber Giriş: 04.01.2020 - 12:52,Son Güncelleme:/

Konya'da ortalık fena karıştı

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Konya'da ortalık fena karıştı

KONYA’nın Karapınar ilçesinde cami içinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga eden grubu camideki cemaat ayırdı.  

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  • Husumetliler camide kavga etti
  • Husumetliler camide kavga etti
  • Husumetliler camide kavga etti
  • Husumetliler camide kavga etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün Cuma namazı vakti Hacı İsa Camii’nde meydana geldi. Namaz esnasında İsmet U. (64) ile oğlu Yusuf U. (26), cemaat arasında bulunan ve daha önceden husumetli oldukları Refik Ö. (55) ve ağabeyi Ali Ö. (58) ile tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada İsmet U. ile oğlu Yusuf U.,  kardeşler tarafından darp edildi. Cemaatin ayırdığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Darb edilen baba ve oğlu polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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