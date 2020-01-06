Konya'da okullar yarın tatil mi? Konya'nın 2 ilçesinde 7 Ocak için kar tatili açıklaması

Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı devam ederken, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretimde aksamalar yaşandı. Özellikle Konya'da 6 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olması nedeniyle yarın için tatil araştırmaları hız kazandı. Akşam saatlerinde ise Konya'nın 2 ilçesi için yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu. Peki, yarın Konya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil? İşte, 7 Ocak Konya kar tatili haberleri.

KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE YARIN OKULLAR TATİL

Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Ocak Salı günü eğitime verilen kar tatili 1 gün daha uzatıldı.

Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilk ve orta dereceli tüm okullarda 07.01.2020 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği açıklandı. Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verildi.