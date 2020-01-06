Konya'da okullar yarın tatil mi? Konya'nın 2 ilçesinde 7 Ocak için kar tatili açıklaması
Yarın okullar tatil mi sorusu Türkiye'nin birçok ilinde devam eden kar yağışı nedeniyle merak konusu oldu. Bu illerden biri de pazartesi günü eğitim öğretime ara verilen Konya oldu. 7 Ocak son dakika kar tatili haberlerini araştıran öğrenci ve veliler Konya'da yarın okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki, Konya'da okullar yarın tatil mi? İşte, Konya'nın 2 ilçesi için son dakika kar tatili açıklaması ve konuyla ilgili detaylar.
Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı devam ederken, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretimde aksamalar yaşandı. Özellikle Konya'da 6 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olması nedeniyle yarın için tatil araştırmaları hız kazandı. Akşam saatlerinde ise Konya'nın 2 ilçesi için yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu. Peki, yarın Konya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil? İşte, 7 Ocak Konya kar tatili haberleri.
KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE YARIN OKULLAR TATİL
Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Ocak Salı günü eğitime verilen kar tatili 1 gün daha uzatıldı.
Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilk ve orta dereceli tüm okullarda 07.01.2020 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği açıklandı. Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verildi.
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