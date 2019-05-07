Konya'da iftara kaç saat kaldı? İşte 7 Mayıs tarihli iftar saatleri
2019 Ramazan ayının ikinci gününü Konya’da karşılayan vatandaşlar, iftar saati için araştırmalara başladı. Akşam ezanı ile birlikte oruçlarının açacak olan Konyalılar, Diyanet'in 2019 imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, Konya'da iftara kaç saat kaldı? İşte Konya ve diğer illerinde 7 Mayıs tarihli iftar saatleri…
İftar saati, Türkiye geneli gibi Konya’da da en çok araştırılan konuların başını çekiyor. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek ve iftar hazırlıklarına başlamak isteyen Konyalılar, 7 Mayıs tarihli imsakiye bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. “Mevlana şehri” Konya’da ikinci günün iftarı ilk güne göre 1 dakika geç yapılacak. Peki, Konya'da iftara kaç saat kaldı? İşte 7 Mayıs tarihli iftar saatleri
Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Konya’da iftara kaç saat kaldığını, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:09
|05:42
|12:52
|16:40
|19:51
|21:18*
|2
|07.05.2019
|04:07
|05:41
|12:52
|16:40
|19:52
|21:20
|3
|08.05.2019
|04:06
|05:40
|12:52
|16:40
|19:53
|21:21
|4
|09.05.2019
|04:04
|05:39
|12:52
|16:40
|19:54
|21:22
|5
|10.05.2019
|04:03
|05:38
|12:51
|16:40
|19:55
|21:24
|6
|11.05.2019
|04:01
|05:37
|12:51
|16:41
|19:56
|21:25
|7
|12.05.2019
|04:00
|05:36
|12:51
|16:41
|19:57
|21:26
|8
|13.05.2019
|03:59
|05:35
|12:51
|16:41
|19:58
|21:28
|9
|14.05.2019
|03:57
|05:34
|12:51
|16:41
|19:58
|21:29
|10
|15.05.2019
|03:56
|05:34
|12:51
|16:41
|19:59
|21:30
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