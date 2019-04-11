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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA), (İHA)
11.04.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Konya'da feci kaza! Kamyon ile tır kafa kafaya çarpıştı

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KONYA'nın Kulu ilçesinde TIR'ın virajda karşı yönden gelen kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Araç içinde sıkışan 2 sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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  • Kamyonla tır çarpıştı, sürücü kabinde sıkıştı
  • Kamyonla tır çarpıştı, sürücü kabinde sıkıştı
  • Kamyonla tır çarpıştı, sürücü kabinde sıkıştı
  • Kamyonla tır çarpıştı, sürücü kabinde sıkıştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, akşam saatlerinde Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi'nden Kulu ilçe merkezi istikametine gelmekte olan İsmail Topkır (42) idaresindeki 42 SE 048 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Mehmet Gürdal (34) yönetimindeki 42 BZ 199 plakalı tır virajda kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza mahalline sevk edildi.

Kazada kamyonun kabin kısmı yerinden koparken, sürücüler yaralandı. Yaralı Mehmet Gürdal ambulansla hastaneye kaldırılırken, kabinde sıkışan İsmail Topkır ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralı da burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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