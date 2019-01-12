Konya'da esrarengiz araç... Yarım saat arayla iki kişiyi vurdular

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da esrarengiz araç... Yarım saat arayla iki kişiyi vurdular
GeriGündem Konya'da esrarengiz araç... Yarım saat arayla iki kişiyi vurdular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
12.01.2019 - 06:29, Son Güncelleme:

Konya'da esrarengiz araç... Yarım saat arayla iki kişiyi vurdular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da esrarengiz araç... Yarım saat arayla iki kişiyi vurdular

Konya’da sokakta yürüyen iki kişi yarım saat arayla bir araçtan açılan ateş sonucu vurularak yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen 19 yaşındaki Tamer Ö. ve arkadaşı Yunus Emre Y.’nin yanına bir araç yaklaştı. İki gence birini soran şüpheli şahıs daha sonra Tamer Y.’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralanan Tamer Y.’nin arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"BİRİNİ SORUP ATEŞ AÇTILAR"

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tamer Y. daha sonra ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tamer Y.’nin arkadaşı Yunus Emre Y. ise polis ekiplerine verdiği ilk ifadede bir aracın yolda kendilerine birini sorduğunu ardından da kendilerine ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Konyada esrarengiz araç... Yarım saat arayla iki kişiyi vurdular

YARIM SAAT SONRA BİR KİŞİ DAHA YARALANDI

İlk olaydan yaklaşık yarım saat sonra polis ekiplerine merkez Selçuklu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Dikiciler Sokak üzerinde de bir şahsın silahla vurulduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekipleri bir mağazada müdür olduğu öğrenilen Oktay T.’nin (33) de topuğundan vurulduğunu gördü. Oktay T. de kendisinin sokak üzerinde telefonla konuştuğunu bu sırada Fahri Efendi Caddesinden bir araçtan kendisine bir şey sorulduğu ve ardından ateş açıldığını söyledi.

Şüpheli şahıslardan evine kaçarak kurtulan Oktay T. de ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise araçtan ateş edilen yerde 6 adet boş kovan buldu. Öte yandan şahısların açtığı ateş sonucunda cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin camı da zarar gördü.

Polis ekipleri ise yaralı şahıslardan edindiği bilgiler doğrultusunda şüpheli aracın ve şüpheli ya da şüphelilerin peşine düştü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'yi şoke eden olayda Bakanlık harekete geçti

Türkiye ve Yunanistan düğmeye basmıştı... Dikkat çeken PYD/YPG detayı

Meteoroloji'den o ilimize son dakika uyarısı

Skandal olay! Ameliyathanede hastayı unuttular