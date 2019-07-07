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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail AKKAYA- Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya) (DHA)
07.07.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Konya'da 'Çiftlik Bank'ın tabelası ve temeli kaldı

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Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 'Çiftlik Bank' tarafından 2 yıl önce temeli atılan entegre tesisinden geri tabela ile yapıya dayanak olan bölümler kaldı.

'Çiftlik Bank' tarafından 2 bin 500 dönüm araziye '35 bin hayvanın olduğu, 700 milyon liralık entegre tesis yatırımı' iddiasıyla temel atılmıştı. Yargılanması süren 'Çiftlik Bank'ın kurucusu firari Mehmet Aydın'ın 2016'da oluşturduğu 'Çiftlik Bank' sonrası internetten oynanan çiftlik oyununun satın alınması ile beslenen hayvanların, çeşitli şehirlerde kurulan çiftliklerde üretim için kullanılacağı vaat edilmişti. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ise halen yurt dışında lüks hayat sürüyor.

Konyada Çiftlik Bankın tabelası ve temeli kaldı

Bu çiftliklerden birinin temeli kurulacağı iddiasıyla Konya'nın 7 bin nüfuslu Tuzlukçu ilçesinde 2017 yılının Aralık ayında törenle atıldı. Piyasa değeri 3- 4 milyon olan 2 bin 500 dönüm arazinin 15 milyona satın alındığı, 35 bin hayvanın olduğu 700 milyon liralık entegre tesis olacağı iddiasıyla temel atılmıştı. Temel atma törenine ise Mehmet Aydın da katılmıştı. Tuzlukçu'daki 'Çiftlik Bank'tan geri tabela ile atılan temel kaldı.

Konyada Çiftlik Bankın tabelası ve temeli kaldı

Bölge sakinlerinden İsmet Ak, 'Çiftlik Bank' için bölgede para yatıranların olduğunu; ancak bazılarının rencide olma endişesiyle mağduriyetini dile getiremediği söyledi.

Konyada Çiftlik Bankın tabelası ve temeli kaldı

Ak, ''Yaklaşık 2 yıl önce görkemli bir şekilde temelleri atılan 'Çiftlik Bank' hayalleri suya düştü. 'Çiftlik Bank' mağdurları zor durumda. Hala haklarını alamıyorlar ve arayamıyorlar. Peki bu adam nerede? 'Tosuncuk' yok. Ne oldu? Yerinde yeller esiyor. O da başka ülkelerde keyfini sürüyor. Ben de bu yörenin vatandaşı olarak mağdur olan arkadaşlarım için çok üzülüyorum. Adalet yerini bulur inşallah'' dedi.

Konyada Çiftlik Bankın tabelası ve temeli kaldı
YARGILAMA SÜRÜYOR

Firari Mehmet Aydın ve yöneticiler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', '3 bin 762 kez bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık', '3 bin 762 kez ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve '1 kez suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 22'şer bin 580'er yıldan 75'er bin 260'ar yıl hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor.

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