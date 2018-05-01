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    Konya’da bankaya para taşıyan araç soyuldu

    İHA
    01.05.2018 - 15:13 | Son Güncelleme:

    Konya'da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu. 

    Konya'da bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracındaki şifreli kasadan iddiaya göre 300 ile 500 bin lira arasında para çalındı.

    Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gürağaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracında görevli iki personel yemek molası için aracı park ettikten sonra bir restorana girdi. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, kurye aracının önce kaputunu daha sonra da kapılarını açıp içeriye girdi. Daha sonra aracın arka bölümüne geçen şüpheli şahıs, kasada 300 ile 500 bin lira arasında olduğu iddia edilen paraların bulunduğu çuvalı alarak kaçtı. Yemekten dönen çalışanların araca geldiklerinde paraların çalındığını fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kurye çalışanlarının ifadesini alarak araçta uzun süre inceleme yaptı. Kurye çalışanı iki personel ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Etiketler: banka aracı , soygun , gündem
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