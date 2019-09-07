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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- AA
07.09.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Konya'da arı dehşeti: Herkes kaçıştı... Kıyamet gibi bir şeydi

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Konya'da arı dehşeti: Herkes kaçıştı... Kıyamet gibi bir şeydi

Konya'nın Çumra ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 19 tarım işçisi, hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçiler, arıların saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin de arı saldırısından dolayı bir süre müdahale edemediği yere, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri çağırıldı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından güvenli hale getirilen bölgede sağlık görevlileri, arıların soktuğu 19 işçiye ulaştı.

İşçiler, ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İşçilerden 13'ü tedavisinin ardından taburcu edildi.

Doktorlar, yaraların vücudundan arı iğnelerini uzun uğraşlar sonucu, teker teker çıkardığı bildirildi.

 Taburcu edilen işçilerden Mithat Atmaca, tarlada çalıştıkları sırada bir anda arıların saldırısına uğradıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Tarlada 35 kişiydik. Ailecek kadın ve çocuklarlar da vardı. Arılar kovanlardan çıktı ve çocuklar bağrışmaya başladı. Kıyamet gibi bir şekil oldu, herkes bir tarafa koşuşturmaya başladı. Anlatılmaz bir olay yaşadık. Herkes canını kurtarmaya çalışıyordu. Arılar herkese saldırdı, soktu. Arkadaşlar geldi hemen hastaneye yetiştirdiler."

Konya'da arılar tarım işçilerine saldırdı
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