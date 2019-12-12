Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kimdir?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay hakkında merak edilenleri derledik:

Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu’nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi’nde (1991) tamamladı.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren Uğur İbrahim Altay, bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak ŞIRNAK ‘ta vatani görevini tamamladı. Uğur İbrahim Altay, inşaat mühendisi olarak birçok nitelikli projeyi hayata geçirdi.

Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi.

29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018’de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra,

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (United Cities And Local Governments-UCLG) Eş Başkanı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities-LHC) Başkan Yardımcısı

İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği (Organization of Islamic Capitals and Cities-OICC) Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanı

Konya Belediyeler Birliği Başkanı görevlerini yürütmektedir.

Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.