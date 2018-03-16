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    Konya - Antalya karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

    İHA
    16.03.2018 - 08:03 | Son Güncelleme:

    Konya’nın Seydişehir ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Konya - Antalya karayolunda trafik akışı güçlükle sağlandı.

    Seydişehir ilçesinden itibaren etkili olan kar yağışı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde onlarca aracın yolda kalmasına sebep oldu. İlerlemekte güçlük çeken araçlar vatandaşların yardımı ile ilerlemeye çalışırken, karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

    Konya - Antalya karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkilediÖte yandan, kardan dolayı yolda mahsur kalan ve kayan araçlar arasından hiçbir şeye aldırış etmeden son sürat giden TIR'ın araçları teğet geçmesi ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Konya - Antalya karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
    Konya’dan Antalya’ya inşaat malzemesi götürdüğünü belirten Uğur Ayçiçek ansızın kar yağışına yakalandıklarını söyleyerek, “Lastiklerimizin hepsi kışlık ama burası böyle. Zinciri taksak asfaltı kazır gider. İstediğimiz kadar kar yok, zincir takabileceğimiz kar olsa zinciri takarız. Karayollarında da gecikme oluyor, yapacak bir şey yok” dedi.

    Konya - Antalya karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkilediKar yağışının etkisini yitirdiği karayolunda yer yer buzlanma meydana geldi.

    Konya - Antalya karayolunda kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

    Etiketler: Uğur Ayçiçek , Konya , Antalya , Seydişehir , kar yağışı , gündem
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