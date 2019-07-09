Kondüktör nedir? Kondüktör ne iş yapar?
KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Kılavuzda TCDD'ye 'Kondüktör' alımı yapılacağı da yazıyor. Bu gelişme ile birlikte, Kondüktörün ne demek olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. Peki, kondüktör nedir? Kondüktör ne iş yapar?
Yolcu trenlerinde biletleri denetleyen, yolcuların yerleşmelerine yardımcı olan, vagon işlerine bakan görevli, kondüktör olarak tanımlanıyor. Kondüktör sefere çıkan bir trenin vagonlarının seyir öncesi ve seyir esnasındaki sorumlu amirliğini yapan kişidir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle