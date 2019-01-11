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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.01.2019 - 18:39, Son Güncelleme:

"Kömür bandındaki çökme" olayında flaş gelişme

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"Kömür bandındaki çökme" olayında flaş gelişme

Muğla Yatağan Enerji Üretim Santralinde 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı "kömür bandındaki çökme" olayıyla ilgili tutuksuz yargılanan 5 şüpheli hakkında, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının, 5 tutuksuz sanık hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı.

Başsavcılığın çalışması sonucu elde ettiği bilgiler ışığında hazırlanan 12 sayfalık iddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Sanıkların "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapislerinin istendiği iddianame, mahkemece kabul edildi.

İlk duruşma tarihi 11 Nisan olarak belirlenen davanın iddianamesinde, öncelikle soruşturma evrakında elde edilen bilgi ve belgeler ile makina mühendisleri, inşaat mühendisleri ile iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinin raporlarına yer verildi.

Hazırlanan raporlarda Santral Direktörü S.T, Dış Tesisler Müdürü M.Ü. ve İş Güvenliği Uzmanı S.D'nin 1. derecede asli kusurlu, Santral Müdürü A.D. ile Santral Teknik Müdür Yardımcısı R.E.A'nın 2. derecede asli kusurlu olduğu belirtildi.

İddianamede, görgü tanıkları ile şüphelilerin de ifadeleri bulunurken, mağdurların, şüphelilerden şikayetçi olmadıkları veya daha önceki şikayetlerinden vazgeçtiklerini beyan ettiklerine yer verildi.

Cumhuriyet Savcısı Nevzat Bulut'un hazırladığı iddianemede, otopsi tutanakları, doktor raporları, olay yeri inceleme tutanağı, olay tutanakları, tanık beyanları, bilirkişi heyeti raporu, şüpheli ifadeleri ve tüm dosya kapsamında, her ne kadar şüpheliler, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeseler de bilirkişi heyeti raporuna göre iş kazasının meydana gelmesinde asli kusurlu olduklarının tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, şu görüşlere yer verildi:

"Her ne kadar şüpheliler üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeseler de bilirkişi heyeti raporuna göre iş kazasının meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere, galeriden olayın öncesinde kömür tozu ve demir parçaları döküldüğünün, çatırdama seslerinin geldiğinin tespit edilmesi üzerine şüpheliler M.Ü. ve S.D. tarafından galeri alt kısmına güvenlik şeridi çektirilmesine, hatta galeri altında bulunan araçların bulundukları yerden alınması yönünde talimat verilmesine rağmen, kusurlu oldukları tespit edilen şirket yetkilileri tarafından galeri içerisinde çalışmakta olan işçilerin tahliye edilmediği anlaşılmıştır."

"TEHLİKEYİ ÖNGÖRMELERİNE RAĞMEN TEDBİR ALMADILAR"

Şüphelilerin neticeyi öngörmelerine rağmen gerekli tedbirleri almadıkları ileri sürülen iddianamede, iki kişinin ölümüne ve mağdurların yaralanmalarına sebebiyet verilerek, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunun işlendiğine işaret edildi.

İddianamede, "Şüphelilerin işlediklerine dair kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğu anlaşılmaktadır." denildi.

Şüphelilerin yargılamasının mahkemece yapılarak, ayrı ayrı cezalandırılmaları ve Yatağan Adli emanetindeki görüntü kayıtlarının delil olarak saklanması talep edildi.

OLAY

19 Temmuz 2017'de yatağan Termik Santralinde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralanmış, bantların altında kalan 2 işçi hayatını kaybetmişti.

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