Komisyonda OHAL tartışması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de “AK Parti’nin OHAL ilanı keyfekeder tercih değildi, bir zaruretti. Devleti saran kanserli hücreleri temizlemek için düşünülmüş bir çareydi. Benzer bir tecrübeyi yaşayan Fransa da olağanüstü dönemden olağan döneme geçişte, terörle mücadele mevzuatını gözden geçirmiş, ihtiyaç duyduğu mekanizmaları olağan döneme yansıtmıştır. Ülkemiz çok daha özel ve çetin tecrübenin içinden geçmektedir. Terörle mücadelemizin olağan dönemde de aksamadan kararlı bir şekilde sürdürülmesi için benzer bir atımın atılmasına ihtiyaç duyulduğu ortadadır” dedi.

BASTON YERİNE PROTEZ

CHP ve HDP’li üyeler ise “Anayasa’nın en temel ilkelerini ihlal ettiği, hukuk güvenliğine aykırı düştüğü” gerekçesiyle teklifi eleştirdi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Bu süreç Türkiye’nin normalleşmesini ciddi şekilde sekteye uğratıyor. Bugün iyileşme aşamasındaki hasta bastonu atıyor ama maalesef bir protez takılıyor. Bu düzenlemeler adalete güveni, toplumsal barışı ciddi şekilde zedeleyecek. Hayatın her alanında her türlü hukuksuzluğa imkan tanıyan maddeler ortaya çıkıyor” dedi. HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran da bir milletvekilinin bile seçildiği şehire alınmadığı ortamda valilere bunun da üstünde ek yetkiler verildiğini savundu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı da “Güçlerin birleşerek, hürriyetlerin kısılarak, otorite arttırılarak tek yönetim anlayışına doğru bir gidiş için bahane edilmemelidir. En büyük kaygımız ve endişemiz odur” dedi.

BAKAN NEDEN GELDİ?

ADALET Komisyonu’nun dünkü görüşmesi yeni sistemde ilk yasama çalışması oldu. Parlamenter modelde olduğu gibi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hükümeti temsilen komisyon toplantısına katıldı ve AK Partili teklif sahipleriyle birlikte Komisyon Başkanlık Divanı’yla karşılıklı oturdu. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da toplantıda hazır bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantıya Bakan’ın katılmasını eleştirerek, “Sayın Bakan buraya kaliteli yasamaya katkı sıfatıyla davet edilerek mi geldi? Burada hepimiz, birbirimize, Meclis’e, milli iradeye hile yaptığımızı, muvazaalı ilişkiler içinde olduğumuzu ve kampanya boyunca milleti kandırdığımızı söyleyeceksek, bu gerçeklik üzerinden yol alalım” diye konuştu. Komisyon Başkanı Hakkı Köylü ise bakanı kendilerinin davet ettiğini ve tüzükte bakanların toplantılara katılamayacağına dair hükmün olmadığını söyledi. Özel’in “Sayın Bakan’ı, Ankara Barosu’na görüş sorar gibi, bir sivil toplum örgütünü çağırır gibi mi çağırdınız?” sorusu üzerine Köylü, “Elbette öyle oldu. Bundan sonra da çağırırız” yanıtını verdi.