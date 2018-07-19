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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Bülent SARIOĞLU/ANKARA
19.07.2018 - 21:10, Son Güncelleme:

Komisyonda OHAL tartışması

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Komisyonda OHAL tartışması

OHAL’in sona ermesinin ardından yeni dönemde valilerin yetkilerini arttıran ve OHAL Yasası’ndaki bazı düzenlemeleri 3 yıl uygulanabilir hale getiren terörle mücadele paketi Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “OHAL’in iyiliği-kötülüğü tartışılabilir, ama OHAL anayasal bir kurum. Teklif ettiğimiz maddelere bakıldığı zaman üç yıllık geçiş süreci öngörülüyor. Bazı işlemlerin yapılmasında bir ara döneme ihtiyaç duyuyoruz. Ümit ettiğimiz şey, üç yıllık sürenin sonunda Türkiye’de bu terör örgütüyle olan mücadelenin hak ettiği şekilde neticelenmiş olmasıdır” diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de “AK Parti’nin OHAL ilanı keyfekeder tercih değildi, bir zaruretti. Devleti saran kanserli hücreleri temizlemek için düşünülmüş bir çareydi. Benzer bir tecrübeyi yaşayan Fransa da olağanüstü dönemden olağan döneme geçişte, terörle mücadele mevzuatını gözden geçirmiş, ihtiyaç duyduğu mekanizmaları olağan döneme yansıtmıştır. Ülkemiz çok daha özel ve çetin tecrübenin içinden geçmektedir. Terörle mücadelemizin olağan dönemde de aksamadan kararlı bir şekilde sürdürülmesi için benzer bir atımın atılmasına ihtiyaç duyulduğu ortadadır” dedi.

BASTON YERİNE PROTEZ

CHP ve HDP’li üyeler ise “Anayasa’nın en temel ilkelerini ihlal ettiği, hukuk güvenliğine aykırı düştüğü” gerekçesiyle teklifi eleştirdi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Bu süreç Türkiye’nin normalleşmesini ciddi şekilde sekteye uğratıyor. Bugün iyileşme aşamasındaki hasta bastonu atıyor ama maalesef bir protez takılıyor. Bu düzenlemeler adalete güveni, toplumsal barışı ciddi şekilde zedeleyecek. Hayatın her alanında her türlü hukuksuzluğa imkan tanıyan maddeler ortaya çıkıyor” dedi. HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran da bir milletvekilinin bile seçildiği şehire alınmadığı ortamda valilere bunun da üstünde ek yetkiler verildiğini savundu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı da “Güçlerin birleşerek, hürriyetlerin kısılarak, otorite arttırılarak tek yönetim anlayışına doğru bir gidiş için bahane edilmemelidir. En büyük kaygımız ve endişemiz odur” dedi.

BAKAN NEDEN GELDİ?

ADALET Komisyonu’nun dünkü görüşmesi yeni sistemde ilk yasama çalışması oldu. Parlamenter modelde olduğu gibi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hükümeti temsilen komisyon toplantısına katıldı ve AK Partili teklif sahipleriyle birlikte Komisyon Başkanlık Divanı’yla karşılıklı oturdu. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da toplantıda hazır bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantıya Bakan’ın katılmasını eleştirerek, “Sayın Bakan buraya kaliteli yasamaya katkı sıfatıyla davet edilerek mi geldi? Burada hepimiz, birbirimize, Meclis’e, milli iradeye hile yaptığımızı, muvazaalı ilişkiler içinde olduğumuzu ve kampanya boyunca milleti kandırdığımızı söyleyeceksek, bu gerçeklik üzerinden yol alalım” diye konuştu. Komisyon Başkanı Hakkı Köylü ise bakanı kendilerinin davet ettiğini ve tüzükte bakanların toplantılara katılamayacağına dair hükmün olmadığını söyledi. Özel’in “Sayın Bakan’ı, Ankara Barosu’na görüş sorar gibi, bir sivil toplum örgütünü çağırır gibi mi çağırdınız?” sorusu üzerine Köylü, “Elbette öyle oldu. Bundan sonra da çağırırız” yanıtını verdi.

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