Komandolar, 88 gündür Evrim'i arıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKomandolar, 88 gündür Evrim'i arıyor
GeriGündem Komandolar, 88 gündür Evrim'i arıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
06.10.2018 - 14:32, Son Güncelleme:

Komandolar, 88 gündür Evrim'i arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Komandolar, 88 gündür Evrim'i arıyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde kayıp olan Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma komandolar 88 gündür aralıksız Evrim'i aramaya devam ediyor.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyünde Burhan-Dilek Atış çift yakınları ile birlikte yaylaya kurdukları çadırlarda hayvancılık yaparak geçimini sağlıyordu. Anne Dilek Atış iddiaya göre, 10 Temmuz'da çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını geri döndüğünde yerinde bulamadı. Jandarmaya yapılan ihbar sonrasında devletin tüm imkanları seferber edilerek arama çalışmaları yapıldı. Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, JAK, UMKE ekipleri köylülerle birlikte arama çalışması yaptı.

Günlerce devam eden çalışmalarda teknolojinin son imkanları da kullanılırken arama tarama köpekleri, kadavra köpekleri ile de arama yapıldı. Olayın üzerinden iki hafta geçtikten sonra anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış gözaltına alınırken, çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık 2.5 aydır anne ve babanın tutukluk durumu devam ederken ekipler soruşturmayı sürdürüyor. Baba Burhan Atış’ın ifadesinde Evrim'in ‘Mağarada olabilir' sözü üzerine yapılan aramada bir bulguya rastlanmamıştı. 88 gündür arama çalışmalarına devam eden komandolar bugünde belirlenen koordinatlarda arama tarama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda bir bulguya rastlanmadı.

Olay, Burhan-Dilek çiftinin iki çocuğundan büyük olan Evrim'i, annesi çadırda kardeşinin yanına bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için ahıra gitmişti. Geri döndüğünde kızını bulamayan anne Atış, bir süre yaylada kendi imkanlarıyla arama yaparken bir sonuca ulaşamaması üzerine jandarmaya haber vermişti. Günlerce yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmazken çelişkili ifadeler veren baba Burhan Atış ile anne Dilek Atış tutuklanmıştı. 23 Temmuz'da tutuklanan baba Atış, kızının traktörden düşüp öldüğünü, babasının mezarına gömdüğünü söylemişti. Mezar açılarak yapılan çalışmalarda ise bir sonuca ulaşılamamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uydu fotoğraflarında bile görülmüştü! Bakan Akar'dan açıklama geldi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert sözler: Bunu en az 800 teröristle ödeyecekler

12 gün sonra oğlunun ihbarıyla ortaya çıktı... İmam açığa alındı

İstanbul'da... 2500 yıllık... Yok olmak üzere