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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.06.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Kolombiya nerede ve haritada hangi kıtada yer alıyor?

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Kolombiya nerede ve haritada hangi kıtada yer alıyor?

Beğeni toplayan yarışma programı Survivor'da Kolombiya gezisi ödülünün açıklanması ile, ülkenin konumu ve yer aldığı kıta gündemdeki yerini aldı. Ekvador, Venezuela ve Brezilya'ya komşu olan ülke hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, internet üzerinden, 'Kolombiya nerede ve hangi kıtada yer alıyor?' sorularının cevabını aramaya başladı. işte, Kolombiya'nın coğrafi konumu ile ilgili bazı bilgiler...

Televiyon programı Survivor ile gündeme gelen Kolombiya, internetten en fazla araştırılan konulardan biri haline geldi. Sahip olduğu doğal güzelliklerle bilinen Kolombiya'nın batısı Büyük Okyanus ile çevriidir. Peki, Kolombiya'nın coğrafi konumu nerede? Kolombiya haritada hangi kıtada bulunuyor? İşte, merak edilen ülke Kolombiya ile ilgili detaylar...

KOLOMBİYA HANGİ KITADA?

Kolombiya, Güney Amerika kıtasının kuzey batısında yer almaktadır. Kuzey batısında Panama, kuzeyinde Karayip Denizi, doğusunda Venezuela ve Brezilya, güneyinde Ekvador ve Peru, batısında Büyük Okyanus ile çevridir. Bağımsız, üniter ve anayasal bir cumhuriyettir. 32 alt departmandan oluşmaktadır. Başkenti, ülkenin orta bölümünde yer alan Bogotá şehridir.

ÜLKENİN NÜFUSU NE KADAR?

Ülke, yüzölçümüne göre Güney Amerika'nın en büyük 4. dünyanın en büyük 26. ülkesidir. Nüfusa göre ise, 46 milyondan fazla nüfusu ile dünyanın en büyük 27. ülkesidir. Aynı zamanda; İspanyolca konuşan ülkeler arasında, Meksika'dan sonra nüfusa göre en büyük ikinci ülkedir. Kolombiya, bir orta güçtür ve Güney Amerika'nın en büyük üçüncü, Latin Amerika'nın en büyük dördüncü ekonomisine sahiptir. Kahve, çiçek, zümrüt, kömür ve petrol endüstrileri, Kolombiya ekonomisinin başlıca sektörleridir.

KOLOMBİYA NE ZAMAN BAĞIMSIZ OLDU?

1886’da ülkeye, kıtayı keşfeden Kolomb’un ismi verildi ve Kolombiya Cumhuriyeti ilan edildi. 1903 yılında, ülke topraklarına dahil olan Panama, ABD’nin yardımı ile Kolombiya’dan ayrılarak bağımsız bir devlet oldu. Panama aynı yıl Panama Kanalı´nın kullanım hakkını ABD´ye verdi. Bu ayrılma yüzünden ABD ile Kolombiya arasında 1921 yılına kadar süren bir gerginlik yaşandı. Bu tarihten sonra Kolombiya yönetimine iki büyük parti olan Liberaller Partisi ile Muhafazakarlar Partisi hâkim oldu. Fakat bu iki parti arasındaki sürtüşmeler, iç karışıklıklara ve ülkenin uzun süre diktatörler tarafından yönetilmesine sebeb oldu. Sivil hükümetle yönetilen Kolombiya’da günümüzde iç karışıklıklar devam etmektedir.

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