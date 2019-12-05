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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
05.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kocaya ‘vavien’ davası

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Kocaya ‘vavien’ davası

Üç çocuk sahibi Ramazan S. (40) ile Ayşe S. (31) çifti, 2016 yılı Ağustos ayında Ramazan S.’nin kullandığı hafif ticari araçla Bursa’dan Mudanya’ya giderken Güzelyalı’da kaza yaptı. Kontrolden çıkan araç yolun ortasındaki bariyere çarptı, kazada sürücü Ramazan S. ile eşi Ayşe S. (31) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildi. Kazanın ardından babaevine yerleşen Ayşe S., eşinin kendisini öldürmek için bilinçli olarak kaza yaptığını öne sürdü, Ramazan S. hakkında ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Davanın dün görülen duruşmasında, Ayşe S. iddialarını yineleyerek, eşi Ramazan S.’nin aracı, kendisinin oturduğu sağ taraftan refüje kasıtlı olarak çarptığını, eşinin iş ortağı A.Ş. ile ilişki yaşadığını, ikilinin kendisini öldürmek için birlikte hareket ettiklerinden şüphelendiğini söyledi.

Ramazan S. ise iddiaları kabul etmediğini belirterek, “Olay, eşim emniyet kemerini takmamasından kaynaklanmaktadır. Sağa, Güzelyalı’ya döneceğim için kendimi orta şeride attım. Kaza bir anda oldu. Fren yapmaya fırsat bulamadan kaza meydana geldi. İddiaları kabul etmiyorum” dedi. Tanık olarak dinlenen A.Ş. de Ramazan S. ile ilişkisi olmadığını savundu.

‘OĞLUMDAN ŞÜPHELENİYORUM’

Tanık olarak ifadesine başvurulan Ramazan S.'nin babası A.H.S.'nin anlatımları ise kan dondurdu. Baba S., kazadan bir hafta önce gelini Ayşe S.'nin evin içinde gaz kokusu olduğunu fark ettiğini, daha sonra mutfaktaki ocağın gaz verdiğini anladığını söyledi. İki gün sonra Ayşe S.'nin yine ocağı gaz sızdırırken bulduğunu belirten baba, kaza fotoğraflarına baktığında da fren izi bulunmadığını fark ettiğini kaydetti. Oğlunun sosyal medya hesaplarından ve telefondan iş ortağı A.Ş. ile sık sık görüştüğünün belirlenebileceğini savunan A.H.S., gaz sızıntıları ve trafik kazası nedeniyle oğlundan şüphelendiğini söyledi. Bilirkişi raporunda ise Ramazan S.'nin tam kusurlu olduğu bildirildi. Raporda ayrıca Ramazan S.'nin anlatımları ile kazanın oluş şeklinin örtüşmediği ve aracı kasıtlı olarak refüje vurduğu yer aldı.

Kocaya ‘vavien’ davası

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