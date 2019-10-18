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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.10.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Kocaeli’de şok! Kanalizasyona boşaltırken yakalandılar…

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Kocaeli’de şok! Kanalizasyona boşaltırken yakalandılar…

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, zabıta ekipleri çevreye rahatsızlık veren kokuyu tespit etmek için nöbet tutarken, kanalizasyona kimyasal atıkları döken vidanjörleri tespit etti. İlçeyi kokuya boğan vidanjörlerin bağlı olduğu firmaya 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi.

Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde bir süredir çevreye yayılan koku rahatsızlık yaratırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Bunun ü
zerine Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kokuyu tespit edebilmek için çalışma başlattı. Gece rögarlardan kanalizasyon sistemine kimyasal atıkları boşaltan vidanjörler tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kimyasal maddelerden numuneler aldı. İlgili şirkete, lisansız araçlarla kimyasal taşınması

nedeniyle 900 bin TL, insan sağlığını tehlikeye atan kimyasalları izinsiz ve kaçak döküm nedeniyle 900 bin TL, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi iç tüzüğüne aykırı hareketten dolayı 60 bin TL ceza olmak üzere toplam 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi. Ayrıca, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi iç tüzüğüne uymadığından dolayı şirketin faaliyet gösterdiği alanın enerji hatları kesildi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İl Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzle birlikte çalıştık. Zabıtalarımızla nöbet tutarak 24 saatlik denetimlerle söz konusu kimyasalları taşıyan vidanjörleri yakaladı. İlk belirlemelere göre yakalanan vidanjörlerin içerisindeki kimyasal maddeler ile rögarlar içerisine bırakılan kimyasalların aynı olduğu tespit edildi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü alınan numuneleri incelemek üzere TÜBİTAK yetkililerine teslim etti. Kurumlarımız ile birlikte Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yönetimi de kokunun müsebbibi firmanın cezalandırılması için de suç duyurusunda bulunmuştur" dedi.

Kocaeli’de şok Kanalizasyona boşaltırken yakalandılar…

Kocaeli’de şok Kanalizasyona boşaltırken yakalandılar…


 

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