Kocaeli'de ilginç kaza! Karı koca kavgası böyle bitti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavga eden bir çiftin içerisinde bulunduğu otomobil yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Çift, yan yatan otomobilin içerisinden yara almadan çıktı.
Olay, Şirintepe Mahallesi Çenedere Viyadüğü altı Yıldırım Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.Ö.'nün kullandığı otomobil seyir halindeyken eşiyle arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında R.Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Yan yatan otomobil içerisindeki R.Ö. ve eşi kazadan yara almadan kurtuldu. Kanala uçan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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