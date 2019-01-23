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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA
23.01.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

Kocaeli'de parkta dehşet! Yakınları fenalık geçirdi…

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Kocaeli'de parkta dehşet! Yakınları fenalık geçirdi…

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi sebebi ile parkta tartıştığı kişinin silahla vurduğu 50 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Yeni Cuma Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.E. (40) isimli şahıs, alacak verecek meselesi sebebi ile Birol Kırşan (50) ile parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında silahını çıkartan S.E. Birol Kırşan’a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Birol K. yaralanarak yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANAN VATANDAŞ KURTARILAMADI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan Birol Kırşan’a ilk müdahalesini olay yerinde yaparken, S.E. ise olay yerine intikal eden polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Kırşan sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KIRŞAN’IN YANINDA OLAN BİR YAKINI FENALIK GEÇİRDİ

Olay sırasında Kırşan’ın yanında olan bir yakını ise fenalık geçirdi. Ekipler tarafından sakinleştirilen kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri merakla olayı izleyen vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Kırşan’ın cansız bedeni otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaelide parkta dehşet Yakınları fenalık geçirdi…

Kocaelide parkta dehşet Yakınları fenalık geçirdi…

Kocaelide parkta dehşet Yakınları fenalık geçirdi…


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