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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

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Kuzey Irak’ta ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31) cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

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  • Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı
  • Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı
  • Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı
  • Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı
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Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk’ün (31) Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, gece saatlerinde uçakla Kocaeli’ye getirildi.

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şehit Tantürk'ün naaşı, daha sonra Gölcük Belediyesi 17 Ağustos Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Şehit Tantürk’ün naaşı, helallik istenilmesi için Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi’nde bulunan evinin önüne getirildi. Burada Tantürk için ailesi ve yakınlarından helallik istenildi. Tantürk’ün naşını gören yakınları gözyaşların hakim olmadı.

Şehit Volkan Tantürk'ün cenazesi daha sonra Değirmendere Merkez Camisi'ne getirildi. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazına şehidin annesi Samiha Tantürk, babası İsmail Tantürk, kardeşi Gökhan Tantürk, yakınlarıi il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.

Naaşı caminin önüne getirilen şehit Volkan Tantürk için helallik istendi Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi top arabasına taşındı.

Bu tören alanını dolduran binlerce vatandaş, şehidin arkasından tekbir getirdi.

Yapılan geçiş töreninin ardından Tantürk’ün naaşı Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

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