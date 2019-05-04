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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.05.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 1’i tutuklanırken, 13 kişi serbest bırakıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgütle ilişkisi olduğu belirlenen 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Düzce, Isparta, Uşak, Balıkesir ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslardan 13’ü Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 1 kişi ise emniyetteki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 13’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. 

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