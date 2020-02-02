Koca Yusuf yolcularının hepsi sağlıklı

ÇİN’in Vuhan şehrinde yaşayan Türk vatandaşlarını ülkeye getirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon 32 saatte başarılı bir şekilde tamamlandı. Önceki gün Vuhan’a varan, ‘Koca Yusuf’ isimli askeri kargo uçağı, 32 Türk, 6 Azeri, 3 Gürcü ve 1 Arnavut’tan oluşan yolcuların uzmanlar tarafından yapılan kontrollerinden sonra uçuşa hazır hale geldi. 42 yolcuda yapılan incelemelerde virüs taşımadıkları belirlendi. Koruyucu kıyafetler giyerek maske takan yolcular, dönüş yolculuğu boyunca da uçaktaki sağlık personeli tarafından kontrol edildi.

SAAT 21.05’TE İNDİ

Koca Yusuf, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’na dün 21.05’te iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı da, Twitter hesabında, “Yaklaşık 32 saat süren Koca Yusuf Operasyonu’ başarılı şekilde tamamlandı” paylaşımını yaptı.

Havaalanına inen uçak, pistin uzak noktasına çekildi. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla kendileri için hazırlanan Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantinada altında tutulacak.

6 KİŞİ VAZGEÇTİ

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye’ye gelmekten son anda vazgeçen 6 kişinin durumuna ilişkin, “Türkiye’deki sosyal medya organlarında bu vatandaşlarımız kimlik bilgilerinin paylaşıldığını görmüşler ve buna tepki göstererek gelmekten vazgeçtiler. Takdir onların. Yolcularımızda bir vaka yok. Her şey yolunda” dedi. (ANKARA)

3 GÜNDE BİR TETKİK YAPILACAK

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, uçağın inişinden kısa süre önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Devletimiz, şimdi ve daima, ihtiyaç duyduğu her anda milletimizin hizmetindedir. Bakanlığımız, sağlık ve hayat söz konusu olduğunda, zorluk ve engel ne olursa olsun görevini yerine getirecektir. Bugün olduğu gibi” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, dün yolculara ve uçak personeline yapılacak tetkiklerle ilgili de şu bilgileri vermişti: “Çin’den gelerek karantinaya alınanlara üç günde bir tetkik yapılacak. Uçak indiğinde hangi yolcunun hangi ambulansla hastanede hangi odaya yerleşeceğine kadar tüm detaylar planlandı. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirecek.

THY, Çin’den son uçuşlarını tamamlamış oldu. Toplamda 13 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Şu ana kadar Türkiye’de kesin olarak koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı.”

‘KOCA YUSUF’ ARINDIRILACAK

Milli Savunma Bakanlığı, uçak ve uçakta bulunan malzemelerin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacağını açıkladı.

HASTANE HAZIR

UÇAK personeli ve 42 yolcu ambulanslarla Ankara Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşındı. Vuhan’dan getirilenlerin karantinada kalmalarına karar verilince hastanede özel düzenlemeye gidildi. Uçuş ekibi ve yolcular şifreyle girilen özel bölümdeki odalara yerleştirildi. Karantina boyunca odaların kapıları ve camları kapalı tutulacak. Odalara özel kıyafetlerle girecek. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)