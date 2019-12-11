KMH nedir, KMH hesabına başvuru yapmak gerekir mi? KMH faizi nedir?

KMH nedir sorusu banka hesabı bulunan birçok kişi tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. KMH hesabı, ihtiyaç kredisinden farklı olarak limiti önceden belirlenmiş ve hesabınıza tanımlanmış olan bir nakit paradır.

Kredili mevduat hesabı yani KMH, en kısa haliyle açıklamak gerekirse vadesiz mevduat hesabınıza tanımlanmış, acil nakit ihtiyaçlarınızda kullanabileceğiniz bir kredi türüdür. Mevduat hesabınıza tanımlanmış olması nedeniyle ATM kartınız ile 7/24 bankamatiklerden çekebileceğiniz bir çeşit hızlı kredidir.

KMH HESABININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

KMH hesabı, ihtiyaç kredisinden farklı olarak limiti önceden belirlenmiş ve hesabınıza tanımlanmış olan bir nakit paradır. Dilediğiniz zaman kullanma imkanına sahip olursunuz. Kullanmadığınız takdirde herhangi bir masrafı ya da faizi söz konusu değildir.

Kredinin değerlendirme süreçlerinin aksine daha önceden hesabınıza tanımlanmış bir limit olması nedeniyle ihtiyaç anında hemen kullanabilirsiniz.

Kredi çekme gibi şubeden işlem yapmanızı gerektiren bir işlem olmadığı için mesai saatleri dışında da ulaşabileceğiniz bir kredidir.

Nakit çekim dışında hesabınızda nakit para olmaması durumunda, otomatik ödeme talimatı vermiş olduğunuz faturalarınızın, kredi kartı ödemelerinizin, düzenli eft/havale talimatlarınızın, kira ödemelerinizin gerçekleşmesini sağlayan bir hesaptır.

KMH HESABA NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Kredili Mevduat Hesabı (KMH) başvurusunu gelir belgeniz ve nüfus cüzdanız ile birlikte vadesiz mevduat hesabınızın bulunduğu banka şubesine iletebilirsiniz. Ayrıca maaş ödemenizin yapıldığı banka şubesinden gelir belgesine gerek kalmadan otomatik olarak limit tanımlanmasını talep edebilirsiniz.

Kredili mevduat hesabınız için şube sizden KMH Sözleşmesi imzalamanızı talep edecektir. KMH da bir nevi kredi hesabı olduğu için banka tarafından yine kredi değerlendirme sürecine tabi tutulmaktadır. Bu noktada sizin kredibiliteniz incelenmekte olup kredi kayıt bürosu ve kara liste verileri de göz önünde tutulmaktadır. Daha önce kredi ödemeleriniz ile ilgili bir sorun yaşamadıysanız eğer bu süreç daha da hızlı olacaktır.

KMH FAİZİ NE KADAR ÖDENİR?

Kredili mevduat hesabının bağlı olduğu vadesiz hesaptan yapılmak istenen para çekilişi, EFT/havale gibi işlemler, vadesiz hesapta bakiye olması halinde bakiye kullanılarak; yeterli bakiye olmaması halinde ise tahsis edilen kredili mevduat hesabı kredi limiti kullanılarak gerçekleştirilir. Kredili mevduat hesabı limitinden kullanım gerçekleştiğinde vadesiz hesabın bakiyesi eksiye döner. Kredili mevduat hesabının bağlı olduğu vadesiz hesaba para girişi olduğunda ise eksi bakiye kapatılır. Kredili mevduat hesabınıza istediğiniz tarihlerde ödeme yapabilirsiniz. Kredili mevduat hesaplarında valörlü bakiye üzerinden faiz işletilir; yani hesaba yatırılan paranın valörü bir (1) işgünü sonrası olarak kabul edilir. Kredili mevduat hesabı kapsamında kullanılan krediye sadece kullanılan gün kadar faiz işletilir. Faiz tutarı günlük olarak hesaplanır ve ay sonunda kredili mevduat hesabının bağlı olduğu vadesiz hesaba tahakkuk eder.

Vadesiz hesabınızdaki paranız yetmeyip vadesiz hesabınıza tanınan kredi limitinden para çektiğinizde kredili mevduat hesabınız eksi bakiyeye geçer. Bu eksi bakiye üzerinden ana para+faiz+vergi yükümlülüğü doğar. Dikkat etmeniz gereken, eksi bakiyeye geçerek ürünü kullandıysanız bunun devamında faiz tahsilat tarihinde işleyen faiz tutarı+vergi tutarını ödeyecek şekilde nakit akışınızı sağlamak aynı zamanda bankalarca belirlenmiş, varsa minimum ödeme tutarını da bu ödemenize eklemektir. Aksi takdirde temerrüde düşmüş sayılırsınız.