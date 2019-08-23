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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.08.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

KKK uzman onbaşı ve erbaş alımı ne zaman yapılacak?

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KKK uzman onbaşı ve erbaş alımı ne zaman yapılacak?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) tarafından yapılacak uzman onbaşı alımı için herhangi bir ilan olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Geçtiğimiz ilanlarda ilkokul mezunu vatandaşların başvurabildiği KKK uzman onbaşı alımı için yeni ilanlarda kriterin nasıl olacağı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Peki, KKK uzman onbaşı alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KKK uzman onbaşı alımı başvurusu ne zaman yapılacak sorusu, birçok gencin gündeminde yer almaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmak isteyen gençlerin merakla araştırdığı KKK uzman onbaşı alımı başvurusu, bu günlerde merakla beklenmeye devam ediliyor. Peki, KKK uzman onbaşı alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KKK UZMAN ONBAŞI ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesine uzman onbaşı alımı geçtiğimiz yıl en son sonbahar aylarında gerçekleşmişti. Dolayısıyla, ihtiyacın belirlenmesi halinde ilanın eylül ayı içerisinde erişime açılması öngörülmektedir. KKK uzman erbaş alımı ilanı yayımlanması halinde detaylar haberimizin içerisine eklenecektir.

UZMAN ONBAŞI OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Uzman onbaşı alımı için genel şartlar şu şekilde olmaktadır;

*Askerlik hizmetini tamamlamış veya yapıyor olmak.

*Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak.

*Askerlik hizmeti devam eden adaylar için başvuru kılavuzunda belirtilen tarihten önce terhis olacak olmak.

Adaylar seçim aşaması sınavlarına geldiklerinde öncelikle başvuru evraklarının incelenmesi / kayıt kabul faaliyetleri yapılmaktadır. Burada yapılacak kontrollerde başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilmektedir.

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