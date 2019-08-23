KKK uzman onbaşı ve erbaş alımı ne zaman yapılacak?
Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) tarafından yapılacak uzman onbaşı alımı için herhangi bir ilan olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Geçtiğimiz ilanlarda ilkokul mezunu vatandaşların başvurabildiği KKK uzman onbaşı alımı için yeni ilanlarda kriterin nasıl olacağı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Peki, KKK uzman onbaşı alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KKK uzman onbaşı alımı başvurusu ne zaman yapılacak sorusu, birçok gencin gündeminde yer almaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmak isteyen gençlerin merakla araştırdığı KKK uzman onbaşı alımı başvurusu, bu günlerde merakla beklenmeye devam ediliyor. Peki, KKK uzman onbaşı alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KKK UZMAN ONBAŞI ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesine uzman onbaşı alımı geçtiğimiz yıl en son sonbahar aylarında gerçekleşmişti. Dolayısıyla, ihtiyacın belirlenmesi halinde ilanın eylül ayı içerisinde erişime açılması öngörülmektedir. KKK uzman erbaş alımı ilanı yayımlanması halinde detaylar haberimizin içerisine eklenecektir.
UZMAN ONBAŞI OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Uzman onbaşı alımı için genel şartlar şu şekilde olmaktadır;
*Askerlik hizmetini tamamlamış veya yapıyor olmak.
*Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak.
*Askerlik hizmeti devam eden adaylar için başvuru kılavuzunda belirtilen tarihten önce terhis olacak olmak.
Adaylar seçim aşaması sınavlarına geldiklerinde öncelikle başvuru evraklarının incelenmesi / kayıt kabul faaliyetleri yapılmaktadır. Burada yapılacak kontrollerde başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilmektedir.
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